Λίβερπουλ: Το αποθεωτικό «αντίο» στον Γιούργκεν Κλοπ

Η απόφαση ήταν προ πολλού ειλημμένη, οι ανακοινώσεις είχαν γίνει εγκαίρως, όμως το Λίβερπουλ κάθε άλλο παρά έτοιμο έμοιαζε να αποχωριστεί τον «Normal One».

Μετά από εννέα χρόνια ως «Scouser», για τον Γιούργκεν Κλοπ η χθεσινή αναμέτρηση με τη Γουλβς ήταν η τελευταία στον πάγκο της Λίβερπουλ, και η πόλη, παρά τη φόρτισή της, είχε ντυθεί στα γιορτινά – με τον Γερμανό πανταχού παρόντα.

Σε κτίρια, τοίχους, πλακάτ, κασκόλ, ο Κλοπ πανταχού παρών – Φωτ.: Reuters.

Τοιχογραφίες και γκράφιτι με πρωταγωνιστή τον Κλοπ παντού στο Λίβερπουλ – Φωτ.: Reuters.

Από νωρίς, χιλιάδες φίλοι των «κόκκινων» συνέρρευσαν έξω από το Ανφιλντ, επιφυλάσσοντας αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή της ομάδας, παρά το γεγονός ότι είχε μείνει εδώ και εβδομάδες εκτός της μάχης του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Liverpool arrive at Anfield ahead of Jurgen Klopp’s last game 🚌🔴 pic.twitter.com/eamtnNbq61 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 19, 2024

Οταν ο Κλοπ βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για να δει το ζέσταμα των παικτών του, το «Ανφιλντ» σείστηκε από χειροκροτήματα, με τον Γερμανό να αγγίζει με το δεξί του χέρι στο μέρος της καρδιάς – εκεί όπου βρίσκεται το σήμα του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ.

Μέσα στο κατάμεστο γήπεδο, ανάμεσα σε 60.000 φιλάθλους στα κόκκινα, ξεχώριζαν διάσπαρτες μερικές κίτρινες εμφανίσεις των φίλων της Ντόρτμουντ, όπου ο Κλοπ παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός.

Κατά την προθέρμανση της ομάδας, συγκινημένος, ευγνώμων, ο Κλοπ ευχαρίστησε τους φιλάθλους – Φωτ.: AP Photo/Jon Super.

Ο μικρός Ντάιρε, ένθερμος φίλος της Λίβερπουλ με κινητικά προβλήματα, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Κλοπ για τις μεγάλες στιγμές που πρόσφερε στην ομάδα.

Πριν από λίγους μήνες, ο Ντάιρε είχε προσκληθεί στο προπονητικό κέντρο και στα αποδυτήρια της ομάδας, όπου τον είχε υποδεχθεί ο Γερμανός προπονητής.

A message from Dáire to Jürgen 🫶 pic.twitter.com/PyfvcuBiZb — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2024

Ο Κλοπ, ντυμένος με ένα κόκκινο μπλουζάκι με το «I’ll Never Walk Alone Again» στο πίσω μέρος και το «Thank You Luv» –τη φράση που συνδέει στενά με την πόλη του Λίβερπουλ– στο μπροστινό μέρος, απολάμβανε χαμογελαστός τις επευφημίες, τα χειροκροτήματα, τις αγκαλιές, σε μια βραδιά που είχε πάθος και πολλά δάκρυα.

Μετά το σφύριγμα λήξης του αγώνα, ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, αγκάλιασε τον προπονητή του, ανήμπορος να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

I can’t get this scene out of my head. Seeing Virgil like this broke me. pic.twitter.com/GE4dCW1BH0 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 19, 2024

Aπό το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να λείπει ο ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ, Τζον Χένρι, o οποίος ταξίδεψε από τη Βοστώνη, παίρνοντας τη θέση του στα VIP του Ανφιλντ, λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα.

Ο ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ και η σύζυγός του – Φωτ.: REUTERS/Phil Noble.

Στο τέλος, ο Κλοπ έδωσε με τον δικό του τρόπο τη σκυτάλη στον διάδοχό του, τον Ολλανδό Αρνε Σλοτ που θα έρθει στο Λίβερπουλ από τη Φέγενορντ. Πήρε το μικρόφωνο, τραγουδώντας «Αρνε Σλοτ λαλαλαλα», κάνοντας ολόκληρο το Ανφιλντ να φωνάζει το όνομα του νέου προπονητή.

🎶 Klopp chanting for Arne Slot 🔴 pic.twitter.com/b7kJk64zOs — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) May 19, 2024

«Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε τη Λίβερπουλ και πάλι έναν αδιαμφισβήτητα κορυφαίο σύλλογο μετά από πολλά χρόνια ξεθωριασμένης μεγαλοπρέπειας. Δεν χρειάζεται πλέον οι οπαδοί της να αναπολούν τις ημέρες του Σάνκλι και του Πέισλι – τα χρόνια του Κλοπ έχουν τη δική τους ξεχωριστή γεύση», γράφει στον Guardian ο Τζόναθαν Γουίλσον.

Φωτ.: AP Photo/Jon Super.

Παρά τη συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Κλοπ δεν έχασε το χαρακτηριστικά ηχηρό γέλιο του – Φωτ.: REUTERS/Phil Noble.

Με τη Λίβερπουλ ο Κλοπ κατέκτησε το UEFA Champions League του 2019, την Premier League του 2020, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2020, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ το 2020, το FA Cup το 2022, το Λιγκ Καπ το 2022 και το 2024, το Σούπερ Καπ Αγγλίας το 2023, ενώ δύο φορές ψηφίστηκε και κορυφαίος προπονητής του κόσμου (2019, 2020).