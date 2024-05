Τζιμ Θορπ: Το «Φωτεινό Μονοπάτι» των Ολυμπιακών Αγώνων του 1912

Σε μία εποχή όπου η λέξη θρύλος δεν χρησιμοποιείται με φειδώ στον αθλητισμό, ο Τζιμ Θορπ είναι ένας πραγματικός θρύλος της σύγχρονης παγκόσμιας αθλητικής ιστορίας.

Θρυλικά είναι όλα όσα έχει πετύχει στον αθλητισμό αλλά στοιχεία θρύλου έχει και η ιστορία της ζωής του καθώς είναι ο πρώτος ινδιάνος που ανέβηκε σε ολυμπιακό βάθρο. Ο Γουά Θο Χουκ, το «Φωτεινό Μονοπάτι» στη γλώσσα των Ινδιάνων, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια σε πένταθλο και δέκαθλο και ανάγκασε ακόμα και τον βασιλιά της Σουηδίας Γουσταύο Ε’ να του πει «κύριε είσαστε ο μεγαλύτερος αθλητής του κόσμου». Ο Ολυμπιονίκης όμως έχασε τα χρυσά μετάλλια, πέθανε πάμφτωχος, «ξανακατέκτησε» τα μετάλλια μετά τον θάνατό του ενώ μέχρι και τα λείψανά του αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Ακόμα και η ημερομηνία της γέννησης του Τζιμ Θορπ βρίσκεται στη… σφαίρα του θρύλου. Κάποιοι από τους βιογράφους του αναφέρουν ότι γεννήθηκε στις 22 Μαΐου και κάποιοι άλλοι στις 28 Μαΐου 1887. Ήταν μισός λευκός και μισός ινδιάνος από τη φυλή Σακ και Φοξ και, μάλιστα, απόγονος αρχηγών. Βαπτίστηκε χριστιανός με το όνομα Τζέικομπους Φρανσίσκους Τζιμ Θορπ. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στην ινδική επικράτεια, η οποία σήμερα είναι η Πολιτεία Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Στο σχολείο δεν ήταν ο καλύτερος μαθητής. Στο δημοτικό τον βοηθούσε στα μαθήματα ο αδελφός του, ο Τσάρλι. Όμως ο Τσάρλι πέθανε από πνευμονία όταν ήταν εννέα ετών. Και εκεί ο Τζιμ Θορπ άρχισε τις «κοπάνες» από το σχολείο με αποτέλεσμα ο πατέρας του να τον βάλει σε οικοτροφείο για να μην μπορέσει να ξαναφύγει. Δύο χρόνια αργότερα θα πεθάνει η ινδιάνα μητέρα του και ο, μετέπειτα, Ολυμπιονίκης θα πάθει κατάθλιψη.

Οι διαφωνίες με τον πατέρα του ήταν πολλές καθώς το ανεξάρτητο πνεύμα του ινδιάνου υπερίσχυε του ιρλανδικού (σ.σ. ο πατέρας του ήταν Ιρλανδός). Θα εγκαταλείψει το σχολείο, θα φύγει από το σπίτι και θα εργαστεί σε ράντσο. Το 1904, σε ηλικία 16 ετών, θα επιστρέψει στο σπίτι του και θα αρχίσει να φοιτάει σε άλλο σχολείο. Εκεί θα αναγνωριστούν τα αθλητικά προσόντα του και ο νεαρός θα βρει ενδιαφέρον στο σχολείο. Παρόλο που διακρίθηκε σε σχολικούς αγώνες στίβου η μεγάλη αγάπη του ήταν το ποδόσφαιρο.

Σε μία ποδοσφαιρική αναμέτρηση, αντίπαλός του ήταν ο, μετέπειτα, πρόεδρος των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. «Ο Τζιμ Θορπ δεν έκανε ποτέ προπόνηση και ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που είχα δει ποτέ», θα αναφέρει ο Αϊζενχάουερ, ύστερα από κάποια χρόνια, σε μία από τις ομιλίες του.

Ο Τζιμ Θορπ άρχισε να προπονείται την Άνοιξη του 1912 προκειμένου να διεκδικήσει μία θέση στην ομάδα των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς της Σουηδίας. Παρά την ελάχιστη προπόνηση κυριάρχησε σε πένταθλο με αποτέλεσμα να κλείσει «εισιτήριο» για τη Στοκχόλμη, όπου εκτός από το πένταθλο αγωνίστηκε και στο δέκαθλο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η υπεροχή του «Φωτεινού Μονοπατιού» ήταν καθολική. Κέρδισε χρυσά μετάλλια και στα δύο αθλήματα. Μάλιστα, ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του φορώντας διαφορετικά παπούτσια, τα οποία είχε βρει σε ένα κάδο σκουπιδιών, διότι κάποιος έκλεψε τα δικά του.

