Επεισόδια στο Βερολίνο: Οπαδοί της Φενέρ επιτέθηκαν σε φίλους του Παναθηναϊκού (βίντεο)

Επεισόδια ξέσπασαν έξω από την Uber Arena, το κλειστό γήπεδο όπου διεξάγεται το Final-4 της Euroleague στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» από αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 100 Τούρκοι χούλιγκαν προσέγγισαν το χώρο με πορεία και επιχείρησαν να εισβάλουν σπάζοντας τα κιγκλιδώματα.

Εκείνη την ώρα στο σημείο βρισκόταν μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού -αλλά και του Ολυμπιακού- εν αναμονή της εισόδου τους στις κερκίδες.

Οι Τούρκοι χτύπησαν Έλληνες φιλάθλους, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να προχωρά σε σειρά συλλήψεων.

The video of the full incident in front of the UBER Arena pic.twitter.com/5uDS6KIzuc

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 24, 2024