Final 4: Στον τελικό ο Παναθηναϊκός, επικράτησε με 73-57 της Φενέρμπαχτσε

Στον τελικό της Euroleague μετά από 13 χρόνια επέστρεψε ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του κόουτς Εργκίν Αταμάν επικράτησε 73-57 της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό της Uber Arena του Βερολίνου και ετοιμάζεται να «ράψει» το 7ο αστέρι. Στον τελικό της Κυριακής (26/5) θα αντιμετωπίσει το νικητή του έτερου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:15).

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος των «πρασίνων», που κράτησαν το προβάδισμα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν ο Ματίας Λεσόρ με double-double (17π., 10ρ.)

Ακολούθησε με 14 πόντους ο Κέντρικ Ναν και 13 ο Τζέριαν Γκραντ. Κομβικός και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 9 πόντους, ενώ βοήθησε πολύ με 5 πόντους και 4 ριμπάουντ στο διάστημα που αγωνίστηκε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Από τη Φενέρ, που είχε μόλις 20/59 εντός πεδιάς και δεν βρήκε ρυθμό σε κανένα σημείο του αγώνα, πρώτος σκόρερ ήταν με 14 πόντους ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και από 10 οι Μάρκο Γκούντουριτς και Νέιτ Σέστινα.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 38-36, 56-50, 73-57

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς – Περούγκα – Ντιφάλα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Σλούκας 4, Παπαπέτρου 9 (1), Γκραντ 13 (1), Ναν 14 (3), Λεσόρ 17, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 6, Χουάντσο 3 (1), Μήτογλου 2.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μότλι, Ουίλμπεκιν 2, Σανλί 7 (1), Παπαγιάννης 3 (1), Χέις-Ντέιβις 14 (2), Μπιμπέροβιτς 4, Πιερ, Γκούντουριτς 10 (2), Ντόρσεϊ 2, Καλάθης 5 (1), Σέστινα 10 (2).

Το παιχνίδι άρχισε με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί από Τούρκους χούλιγκαν.

A place in the Championship game secured ✔️ @paobcgr will be there to compete in their first Final since 2011 💪 #F4GLORY pic.twitter.com/9m7WkEWL4X — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024

☘️🇬🇷 PANATHINAIKOS DEFEATS FENERBAHCE AND ADVANCES TO THE EUROLEAGUE FINAL! pic.twitter.com/O7CHyzxvI3 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 24, 2024

Nunn with the steal and the layup! Panathinaikos up 64-52 with 4.37 left #EuroLeague pic.twitter.com/XMQjAWrq6y — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 24, 2024

Kendrick Nunn solidifies the W for @paobcgr 💪 pic.twitter.com/5XBVTkFtkO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024

.@paobcgr keeping their distance at the end of the 3rd quarter. A big three by Kalaitzakis keeps @paobcgr in control. It’s 56-50 with 10 minutes remaining 🎯🎯🎯 Jerian Grant leads the Greens 🍀 with 13 points.

Hayes-Davis is up to 14 for @FBBasketbol pic.twitter.com/cKVyQbUnIc — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά, με τον Κέντρικ Ναν να σπάει το «ρόδι» με τρίποντο για το 3-0. Ο Παπαπέτρου νίκησε τον Πιέρ και ευστόχησε από μέση απόσταση (5-0), ενώ ο Γκραντ σκόραρε από τη γωνία για το 8-0. Ο γκαρντ των «πρασίνων» έφερε την ομάδα του σε διψήφια διαφορά (10-0), ενώ ο Μήτογλου κάρφωσε εντυπωσιακά για το 12-0 μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έσπασε την «ανομβρία» της Φενέρ με γκολ-φάουλ (12-2) χάνοντας τη βολή, ενώ ο ίδιος έβαλε εύκολο καλάθι για το 12-4. Ο Γκριγκόνις σκόραρε με παλικαρίσιο τρόπο από κοντά (14-4), με τον Μπιμπέροβιτς να ευστοχεί σε δύο βολές (14-6).

Ο Σλούκας ευστόχησε με ταμπλό από κοντά (16-6), ενώ ο Γκούντουριτς έβαλε δύσκολο λέι απ για το 16-8. Ο Λεσόρ απογειώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά (18-8), ενώ ο Σανλί βρήκε στόχο από την κορυφή για το πρώτο τρίποντο της Φενέρ (18-11). Ο Γκριγκόνις έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας (20-11), ενώ ο Λεσόρ με φόλοου στον αιφνιδιασμό έγραψε το 22-11. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 22-13 με ένα καλάθι του Σανλί από κοντά.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Ναν πήρε ένα σουτ μέσης απόστασης και κατάφερε να βρει στόχο για το 24-13.

Ο Μάρκο Γκούντουριτς βρήκε λύση από μακριά (24-16) για τη Φενέρ, ενώ ο Γουίλμπεκιν μείωσε κι άλλο με φλόουτερ για το 24-18. Ο Σέστινα πήρε δύο βολές και τις έβαλε (24-20), ενώ ο Ναν πήρε τρίποντο αιφνιδιασμού και το έβαλε για το 27-20.

Ο Σλούκας κέρδισε έξυπνα φάουλ και βρήκε στόχο στις βολές (29-20), με τον Σέστινα να απαντά με μεγάλο τρίποντο (29-23). Ο Χουάντσο απάντησε άμεσα με δύσκολο μακρινό σουτ για το 32-23, με τον Παπαγιάννη να του απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 32-26.

Ο Γκραντ ευστόχησε σε δύσκολο γκολ-φάουλ δίνοντας σημαντική λύση (34-26), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 34-29. Ο Λεσόρ κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Μπιμπέροβιτς (36-29), όμως ο Γκούντουριτς εκμεταλλεύθηκε το λάθος του Χουάντσο για το 36-31.

Ο Γκριγκόνις έβαλε ένα σημαντικό καλάθι από κοντά (38-33), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε κι άλλο με σουτ από μακριά για το 38-36 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκραντ σκόραρε δύσκολο καλάθι από κοντά (40-36), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις βρήκε στόχο με ακόμη πιο απαιτητικό τρόπο για το 40-38.

Ο Παπαπέτρου σημάδεψε σωστά σε τρίποντο από τη γωνία (43-38), ενώ ο Λεσόρ με ατομική ενέργεια έγραψε το 45-38 από κοντά. Ο Καλάθης έβαλε πολύ μακρινό σουτ και στη συνέχεια λέι απ (45-43), πριν ο Γκραντ βρει στόχο με τυχερές αναπηδήσεις για το 47-43.

Ο Μπιμπέροβιτς μείωσε ξανά στο καλάθι από μέση απόσταση (47-45), ενώ ο Λεσόρ ευστόχησε σε μία βολή (48-45). Ο Γκραντ κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και έβαλε δύο βολές (50-45), με τον Γάλλο σέντερ να ευστοχεί σε άλλη μία (51-45).

Ο Σέστινα απάντησε με τρίποντο (51-48), ενώ ο Ντόρσεϊ έφερε το ματς στον πόντο από μακρινή απόσταση (51-50). Ο Λεσόρ σκόραρε δύο βολές σε κομβικό σημείο (53-50), ενώ ο Καλαϊτζάκης έβαλε ένα ακραίο τρίποντο για το 56-50 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Λεσόρ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό μετά από κλέψιμο (58-50), ενώ ο Καλαϊτζάκης πήγε στη γραμμή και ευστόχησε και στις δύο για το 60-50.

Ο Σέστινα έδωσε ανάσα στη Φενέρ από μέση απόσταση (60-52), με τις μονομαχίες στις δύο πλευρές του παρκέ να γίνονται «ομηρικές». Ο Παπαπέτρου έφερε ξανά τη διαφορά στο +10 (62-52), ενώ ο Παναθηναϊκός κράτησε για πολλή ώρα χωρίς πόντο την τουρκική ομάδα, που έμοιαζε να έχει πελαγώσει επιθετικά.

Ο Παπαπέτρου έβγαλε εντυπωσιακή άμυνα και ο Ναν έτρεξε στον αιφνιδιασμό, πετυχαίνοντας γκολ-φάουλ για το 65-52 και τη μεγαλύτερη διαφορά των πρασίνων στο ματς.

Ο Γκούντουριτς έβαλε δύσκολο τρίποντο (65-55), όμως ο Λεσόρ του απάντησε με εμφατικό κάρφωμα για το 67-55.

Ο Παπαπέτρου πήρε αντιαθλητικό από τον Καλάθη και έβαλε τις βολές του, ενώ ο Γάλλος σέντερ σκόραρε άλλη μία για το +15 των «πρασίνων» (70-55). Ο Ναν έδωσε τη χαριστική βολή στη Φενέρ με τρίποντο από τη γωνία (73-57), υπογράφοντας το τελικό σκορ της αναμέτρησης.