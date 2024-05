Final 4 – Ημίχρονο: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 56:37

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δεύτερος ημιτελικός στο Final 4 της Eurolegue, με τη Ρεάλ να προηγείται του Ολυμπιακού με το ευρύ 56-37.

Στο πρώτο ημίχρονο η ισπανική ομάδα έκανε το τέλειο παιχνίδι με 12/16 δίποντα, 9/13 τρίποντα, 5/7 βολές και 13 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να μπει στο ρυθμό του αγώνα, ειδικά να παίξει το δυνατό του χαρτί που είναι η άμυνα.

Οι Πειραιώτες έχουν 6/14 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 7/9 βολές, έξι ασίστ και επτά λάθη.

Down 19 at the half but the support is always there for @Olympiacos_BC pic.twitter.com/xhgtvCWelx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024