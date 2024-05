Γαλλία: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών – Τυλίχτηκαν στις φλόγες λεωφορεία

Μεγάλης έντασης επεισόδια σημειώθηκαν πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας μεταξύ των οπαδών της Λιόν και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, τρεις ώρες πριν από τη σέντρα, συναντήθηκαν σε αυτοκινητόδρομο στη Λιλ λεωφορεία που μετέφεραν οπαδούς των δύο ομάδων.

Οι οπαδοί της Λιόν έριξαν πέτρες στα λεωφορεία των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν, με τους τελευταίους να απαντούν με φωτοβολίδες. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες δύο πούλμαν.

