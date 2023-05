Euroleague: Νίκη-ανάσα για Ρεάλ και Μονακό

H Ρεάλ Μαδρίτης άντεξε στο… καμίνι της Stark Arena (20.091 φίλαθλοι της Παρτιζάν, νέο ρεκόρ προσέλευσης), απάντησε με δικό της break, μετά από ανατροπή από το -15 και παρέμεινε «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague, μειώνοντας τη σειρά των πλέι οφ σε 2-1.

Οι Ισπανοί πέρασαν νικηφόρα με 82-80 από την έδρα της Παρτιζάν στο Game 3 και την προσεχή Πέμπτη (4/5) θα παλέψουν για την ισοφάριση, προκειμένου να στείλουν τη σειρά πίσω στη Μαδρίτη.

Η Παρτιζάν… παρέσυρε με το… καλησπέρα τη Ρεάλ και στο 3΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 12-0, ενώ χωρίς να κατεβάσουν ταχύτητα οι Σέρβοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +13 (32-19), με κορυφαίους τους Μάνταρ (10π.) και Σμάιλαγκιτς (8π.). Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο 12΄ στο +15 (39-24), πριν ο Ταβάρες «σκεπάσει» τα καλάθια και φέρει το ματς στον πόντο (46-45 στο 18΄). Η Παρτιζάν, πάντως, έκλεισε το ημίχρονο στο +3 (48-45).

Στην τρίτη περίοδο, η Ρεάλ κράτησε την παραγωγικότητα της και περιορίζοντας με την άμυνα τους Σέρβους στους 15 πόντους φανέρωσε τις… προθέσεις της, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +3 (63-66). Μάχη σώμα με σώμα έγινε στον… επίλογο του αγώνα, με τον Ταβάρες να ισοφαρίζει σε 77-77 στο 38΄. Ωστόσο, στα 24΄΄ για τη λήξη ο Γκος πέτυχε το σωτήριο τρίποντο για την Ρεάλ, με τον Χεζόνια να αξιοποιεί το φάουλ που κέρδισε από τον Μάνταρ και να σφραγίζει το διπλό (77-82) από τη γραμμή των βολών. Στα 3΄΄ ο ΛεΝτέι μείωσε σε 80-82 από τα 6,75μ, ο Νάναλι έκλεψε την μπάλα από τον Χάνγκα, αλλά αστόχησε στο δίποντο της ισοφάρισης…

Στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ο Έντι Ταβάρες κυριάρχησε στις ρακέτες με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά το… κρυφό χαρτί της επιτυχίας ήταν ο Νάιτζερ Γουίλιαμς-Γκος με 22 πόντους και το τρίποντο που στα 24΄΄ για λήξη χάρισε το προβάδισμα στη Ρεάλ (77-80) και την έκανε να πιστέψει στο break.

Από την Παρτιζάν πάλεψε ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Άλεν Σμάιλαγκιτς, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους. Στους 4 πόντους, με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ έμεινε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στα 22 λεπτά που τον κράτησε στο παρκέ ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 48-45, 63-66, 80-82

Smailagic fakes Tavares and drives past him for a monster dunk👀@PartizanBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0GfDwKJzs5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2023