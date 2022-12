Ρονάλντο: Ανακοινώθηκε από την Αλ Νασρ – Το χρυσό deal

Η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ ολοκληρώθηκε, με το σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει επίσημα τη «βόμβα» μέσω των social media.

Το συμβόλαιο του 37χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ θα έχει διάρκεια 2,5 χρόνια και θα του αποφέρει συνολικά το ποσό «μαμούθ» των 500 εκατ. ευρώ!

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται η εκμετάλλευση του προφίλ του CR7 και τα εμπορικά έσοδα, με το «καθαρό» συμβόλαιό του να φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο Ρονάλντο πέρασε με επιτυχία ιατρικά τεστ στη Μαδρίτη όπου βρισκόταν και υπέγραψε στην ισπανική πρωτεύουσα το συμβόλαιό του. Στο Ριάντ αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή (1/1) ή το πρωί της Δευτέρας (2/1), προκειμένου να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με τη νέα του ομάδα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζει αυτή η νέα πρόκληση σε αυτό το νέο πρωτάθλημα σε μια διαφορετική χώρα. Το όραμα με το οποίο λειτουργεί η Αλ Νασρ με εμπνέει» ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Η ανακοίνωση της Αλ Νασρ

«Γράφεται ιστορία. Πρόκειται για μία μεταγραφή που όχι μόνο θα εμπνεύσει την ομάδα μας να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά θα εμπνεύσει το πρωτάθλημά μας, το έθνος μας και τις μελλοντικές γενιές, αγόρια και κορίτσια ώστε να βρουν τον καλύτερό τους εαυτό. Καλωσόρισες Κριστιάνο Ρονάλντο στο νέο σου σπίτι».

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022