F1: Νίκη για Λεκλέρ στην έδρα της Red Bull

Μπορεί να εξελίχθηκε σε θρίλερ, αλλά τελικά ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να πάρει τη νίκη στο αυστριακό Grand Prix, παρά το προβλήματα που αντιμετώπισε στο τέλος του αγώνα με το πεντάλ του γκαζιού του.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari κατάφερε να περάσει τρεις φορές τον Μαξ Φερστάπεν κατά τη διάρκεια του αγώνα: μια στην αρχή και δύο φορές μετά τα pit stops που έφεραν προσωρινά τον Ολλανδό της Red Bull στην πρώτη θέση. Ειδικά, τα σκληρά ελαστικά που έβαλε στο πρώτο pit stop έδωσαν απίστευτη ώθηση στο μονοθέσιο της Scuderia.

Δεκατέσσερις γύρους πριν τέλος του αγώνα και ενώ βρισκόταν κοντά στο να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, το μονοθέσιο του άλλου οδηγού της Ferrari, Κάρλος Σάινθ, έπιασε φωτιά. Ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε από το όχημα, με την απογοήτευσή του να είναι ολοφάνερη.

Sainz was still in the car at this point 😳 pic.twitter.com/HvCXhZtio4

— ESPN F1 (@ESPNF1) July 10, 2022