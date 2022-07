Formula 1: Αποσύρεται ο Σεμπάστιαν Φέτελ

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Το συμβόλαιο του Γερμανού πιλότου με την Άστον Μάρτιν ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς.

Με μήνυμά του στο instagram, o Σεμπάστιαν Φέτελ γνωστοποίησε ότι η φετινή χρονιά θα είναι η τελευταία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. «Θα ολοκληρώσω την καριέρα μου στη Formula 1 στο τέλος της χρονιάς», ήταν τα λόγια του 35χρονου οδηγού.

Ο Φέτερ κέρδισε τέσσερα πρωταθλήματα (2010, 2011, 2012, 2013) με τη Red Bull. Η πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Formula 1 ήταν στο Γκραν Πρι των ΗΠΑ το 2007.

Το 2008 στο Γκραν Πρι της Μόντσα πήρε την παρθενική του νίκη. Συνολικά έχει πανηγυρίσει 53 νίκες ενώ βρέθηκε 122 φορές στο βάθρο των νικητών. Την περσινή σεζόν κατέλαβε τη 12η θέση στη βαθμολογία των οδηγών με 43 βαθμούς.

