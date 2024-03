Το «κρυφό» μήνυμα Μυλωνά, οι περιπέτειες του Μασκ στην Ελλάδα και οι υψηλές πτήσεις των Aegean και Trade Estates

Σήμερα αναμένεται ο Eugenio Tornaghi , διευθύνων σύμβουλος της Nexi Greece , να «ξεδιπλώσει», στο πλαίσιο συνέντευξης που θα δώσει, τα σχέδια του πολυεθνικού ομίλου για την Ελλάδα. Ο όμιλος Nexi έχει τοποθετηθεί στην Ελλάδα μετά την εξαγορά του συστήματος αποδοχής καρτών από την Alpha Bank και η συνέντευξη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή λόγω και της αποχώρησης του μέχρι πρότινος managing director της εταιρείας Διονύση Γρηγοράτου, για λόγους που είχαν να κάνουν με την στρατηγική του Ομίλου. Εκτοτε ακολούθησαν και οι αποχωρήσεις άλλων στελεχών της εταιρείας για άλλους όμως λόγους, αλλά η αγορά καραδοκεί. Και επειδή all is about money η στρατηγική των παρόχων πληρωμών που «έσκασαν» ούτε λίγο ούτε πολύ περί το 1 δισ. ευρώ για να αγοράσουν την σχετική δραστηριότητα από τις τράπεζες, η τοποθέτηση του κ . Tornaghi αναμένεται με ενδιαφέρον λόγω και των πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση για μείωση των προμηθειών από την χρήση κάρτας στα POS, τουλάχιστον για τις κατηγορίες προϊόντων με χαμηλό περιθώριο κέρδους. Η εμπειρία της Ιταλίας και της πρωθυπουργού της Ιταλίας Georgia Meloni θα αποδειχθεί αν μη τι άλλο πολύτιμη !