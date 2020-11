Μικροί εκδοτικοί και φυλετική ισότητα, οι νικητές

Τα προηγούμενα χρόνια απονέμονταν σε μια εκδήλωση πλουσιοπάροχη, στο ξενοδοχείο Cipriani της Γουόλ Στριτ, παρουσία των πιο ισχυρών και δημοφιλών προσώπων του εκδοτικού κόσμου της χώρας. Φέτος, δεν χρειάζεται να πούμε πώς πραγματοποιήθηκαν· προφανώς διαδικτυακά. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε, όπως είναι πλέον αναμενόμενο σε διάφορες βραβεύσεις στην Αμερική του Black Lives Matter και του (απερχόμενου) Ντόναλντ Τραμπ, ότι μερικοί από τους προχθεσινούς «νικητές» των Εθνικών Βραβείων Βιβλίου των ΗΠΑ ήταν η φυλετική ισότητα και οι μικροί εκδοτικοί οίκοι.

Αριστερά, βραβείο δοκιμίου για το «The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X» (εκδ. Liveright). Δεξιά, βραβείο μυθοπλασίας στον Τσαρλς Γιου για το «Interior Chinatown» (εκδ. Pantheon).

Το πιο προβεβλημένο βραβείο του θεσμού, εκείνο της μυθοπλασίας, που στο παρελθόν έχει δοθεί στον Ουίλιαμ Φόκνερ, τον Σολ Μπέλοου, τον Τόμας Πίντσον κ.ά. κέρδισε ο ασιατικής καταγωγής Τσαρλς Γιου, συγγραφέας διηγημάτων και σεναριογράφος σειρών επιστημονικής φαντασίας όπως το «Westworld», για το δεύτερο μυθιστόρημά του, «Interior Chinatown» (εκδ. Pantheon): ένα σατιρικό έργο με σεναριακή φόρμα (και ήρωα έναν κομπάρσο του Χόλιγουντ που επιθυμεί να ξεφύγει από τους στερεοτυπικά ασιατικούς ρόλους), το οποίο επαίνεσαν οι κριτές με χαρακτηρισμούς όπως «εφευρετικό», «θαρραλέο» και «γροθιά στο στομάχι». Στην κατηγορία του, όπως και στις υπόλοιπες, η πλειονότητα των φιναλίστ (από σχεδόν 1.700 προτάσεις συνολικά) προερχόταν από τους λεγόμενους «ανεξάρτητους» εκδοτικούς.

Το βραβείο δοκιμίου απονεμήθηκε στο «The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X» (εκδ. Liveright), μια βιογραφία του Αφροαμερικανού ηγέτη, την οποία ξεκίνησε πριν από δεκαετίες ο δημοσιογράφος Λες Πέιν και ολοκλήρωσε μετά τον θάνατό του η κόρη του, Ταμάρα. Το βραβείο ποίησης δόθηκε στη συλλογή «DMZ Colony» (Wave Books) της Αμερικανοκορεάτισσας Ντον Μι Τσόι και στην κατηγορία της νεανικής λογοτεχνίας διακρίθηκε η γεννημένη στις Παρθένους Νήσους Κάσεν Κάλεντερ, για το «King and the Dragonflies» (Scholastic). Για τη μετάφρασή της στο «Tokyo Ueno Station» (Riverhead) της Γιαπωνέζας Γιου Μίρι τιμήθηκε η Μόργκαν Τζιλς, ενώ, τέλος, για τη συνεισφορά τους στα αμερικανικά γράμματα τιμήθηκαν η εκλιπούσα Κάρολιν Ρέιντι των εκδόσεων Simon & Schuster και ο συγγραφέας Γουόλτερ Μόσλι, ο πρώτος Αφροαμερικανός που λαμβάνει παρόμοια διάκριση από τον θεσμό.