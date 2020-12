Ανακοινώθηκε το Γκονκούρ

Στον Γάλλο συγγραφέα Ερβέ Λε Τελιέ, για το μυθιστόρημά του «L’ Anomalie» (εκδ. Gallimard), απονεμήθηκε χθες το γαλλικό λογοτεχνικό βραβείο Γκονκούρ του 2020. Ενσωματώνοντας στοιχεία νουάρ, επιστημονικής φαντασίας κ.ά., το μυθιστόρημα, το όγδοο του συγγραφέα, αφηγείται τις αλλόκοτες συνέπειες μιας πτήσης που πραγματοποιείται δύο φορές από το Παρίσι προς τη Νέα Υόρκη, με ταυτόσημο τρόπο και τους ίδιους επιβάτες. Ο Λε Τελιέ, που ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος και στράφηκε στη λογοτεχνία αποτελώντας μέλος του περίφημου κινήματος OuLiPo, δήλωσε έκπληκτος για τη βράβευσή του με το Γκονκούρ, που φέτος ανακοινώθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά. Το «L’ Anomalie» θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Opera, σε μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη.

Ο αντίπαλος του Σέρλοκ Χολμς

Εγινε γνωστός από τον ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς, όμως ο Αρθουρ Κόναν Ντόιλ προτιμούσε έναν άλλο ήρωά του. Ο λόγος για τον ισχυρογνώμονα και ευερέθιστο καθηγητή Τσάλεντζερ, που έκανε το ντεμπούτο του στο μυθιστόρημα «Ο χαμένος κόσμος» (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αγκυρα και Κέδρος), το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό Strand το 1912 και λόγω του σχετικού θέματός του έφτασε, δεκαετίες αργότερα, να επηρεάσει ταινίες όπως το «Τζουράσικ Παρκ». Προ ημερών κυκλοφόρησε από την SP Books μια επιμελημένη έκδοση του χειρογράφου του «Χαμένου κόσμου», η οποία βασίστηκε σε έρευνα που έδειξε ότι ο Ντόιλ θεωρούσε τον Τσάλεντζερ «πιο διασκεδαστικό από κάθε χαρακτήρα μου», αλλά και ότι κάποτε είχε μεταμφιεστεί (φωτ.) όπως εκείνος.

Συγγραφέας από το TikTok

Κάνει θραύση στους εφήβους του πλανήτη (τον Οκτώβριο οι χρήστες του ανέρχονταν σε 2 δισ.), έχει δεχθεί απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ, ποιος όμως θα το περίμενε ότι το TikTok, η περιβόητη εφαρμογή ανταλλαγής βίντεο, θα έβγαζε και συγγραφείς; Και όμως, η δημοφιλέστερη «πρωταγωνίστρια» της πλατφόρμας, η 16χρονη Αμερικανή Τσάρλι ντ’ Αμέλιο, με 100 εκατομμύρια ακολούθους στο κατόπι της, κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο με τίτλο «Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping it Real» (εκδ. Abrams Books). Από τα δημοσιεύματα είναι εμφανές ότι το βιβλίο αναπαράγει το περιβάλλον του TikTok, ενώ η εκδότριά του, Αν Χέλτσελ, επαίνεσε τη συγγραφέα για την αυτοπεποίθησή της, τις χορευτικές κινήσεις της και την «εντυπωσιακή πορεία της προς τη δόξα».