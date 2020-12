Παραμονή Πρωτοχρονιάς: En Lefko Virtual Party – Around The World Edition

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, λέμε «Αντίο!» με χαρά στο 2020 και υποδεχόμαστε το 2021, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο με τους παραγωγούς του En Lefko 87.7.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στον αέρα του En Lefko 87.7 και σε live streaming στο www.enlefko.fm.

En Lefko Virtual Party – Around The World Edition

Το lineup :

20:00 – 21:00 Σταύρος Διοσκουρίδης

21:00 – 22:00 Αφροδίτη Σημίτη

22:00 – 23:15 Χάρης Βαρζαμπετιάν

23:15 – 00:30 Εύα Θεοτοκάτου

00:30 – 01:45 Νίκος Δρογώσης

01:45 – 03:00 Μανώλης Οικονόμου

Save The Date και… καλή χρονιά!

Το Live Streaming παρέχεται με την υποστήριξη της Streamia.

Powered by: Bombay Sapphire

What Stirs Your Creativity?

To Bombay Sapphire Gin σε ταξιδεύει και τη νέα χρονιά στον κόσμο της δημιουργικότητας από το σαλόνι του σπιτιού σου! Γέμισε ένα ballon ποτήρι με πάγο, πρόσθεσε 1 μέρος Bombay Sapphire gin, 2 μέρη premium tonic water και ανακάτεψε καλά. Συνόδεψε με μια φέτα lime ή όποια άλλη γαρνιτούρα αγαπάς και το ταξίδι ξεκινά! #BombaySapphire #StirCreativity