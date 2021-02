Βιβλίο: Φανταστική βόλτα στο Λονδίνο, της Μελίνας Ηλιοπούλου

Η φανταστική βόλτα της Μελίνας Ηλιοπούλου γράφτηκε εν μέσω της πρώτης καραντίνας και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της δεύτερης.

Αναμφισβήτητα είναι ένα βιβλίο που ικανοποιεί την επιθυμία του παιδιού για ταξίδια, φανταστικά και πραγματικά, την ανάγκη του για διάδραση και παιχνίδι, παράλληλα με την πληροφορία και τη γνώση. Ζούμε σε μια εποχή με νέα δεδομένα και έχουμε ανάγκη την ελευθερία και την απόδραση όσο ποτέ άλλοτε. Η σύλληψη της ιδέας και η συγγραφή της «Φανταστικής βόλτας στο Λονδίνο» είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών συγκυριών. Όλα ξεκινούν από τη μεγάλη αγάπη της Μελίνας Ηλιοπούλου για το ταξίδι και παράλληλα την τάση να παρατηρεί τα πάντα με τη ματιά της εκπαιδευτικού.

Φωτ. Δελτίο Τύπου

Το ξεχωριστό αυτό βιβλίο ψυχαγωγίας και γνώσης είναι ένα έναυσμα για μοίρασμα στιγμών και εμπειριών. Η φαντασία συναντά την πραγματικότητα. Ψιχάλες βροχής, κόκκινα λεωφορεία, μοναδικά μουσεία, μπισκότα βουτύρου, σκίουροι και μια Καρυάτιδα που «στέκει εδώ πανέμορφη με το δωρικό της πέπλο αλλά μοναχική, με το βλέμμα της στραμμένο στην πατρίδα»… Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν μια αληθινή διαδρομή με δόση φαντασίας και σύμβουλο πάντα τον Σοφοκλή, το σοφό βιβλιαράκι που έχει η ηρωίδα μαζί της σε όλο το ταξίδι και της λύνει πολλές απορίες. Αυτό το συγγραφικό εγχείρημα δεν αποτυπώνει απλώς τα αξιοθέατα του Λονδίνου, αλλά μας ταξιδεύει από τον καναπέ του σπιτιού μας στη μαγεία της πόλης, με τα σχέδια του Φίλιππου Φωτιάδη να δίνουν δυναμική στην αφήγηση.

Η φροντισμένη έκδοση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλέντη σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να διαβαστεί από ένα παιδί –γι’ αυτό και η πρωτοπρόσωπη αφήγηση της νεαρής ηρωίδας–, αλλά και να κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός ενήλικα. Οι βιβλιοφιλικές συνδέσεις, οι πληροφορίες και γενικότερα η διαδραστικότητα του κειμένου είναι στοιχεία αναγνωστικής απόλαυσης με αποδέκτες τους μικρούς και του μεγάλους. Διαθέτει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να ψυχαγωγήσει, αλλά και να δουλευτεί παιδαγωγικά, αποτελεί δηλαδή ένα υλικό αξιοποιήσιμο για διάφορες χρήσεις, από την εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα έως την επαφή με προσωπικότητες ή ήρωες βιβλίων της βρετανικής κουλτούρας.

Πάνω απ’ όλα, η «Φανταστική βόλτα στο Λονδίνο» είναι το εισιτήριο για να ανοίξουν οι ορίζοντές μας και να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας στην καθημερινότητά μας και σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, να γίνει ένα απολαυστικό μέσο απόκτησης εμπειριών.

«Η μέρα μου τελειώνει, όπως και το ταξίδι μου, με μια τελευταία γεύση, τις απίθανες καραμέλες βουτύρου». Η τελευταία φράση της περιήγησης της ηρωίδας αποτυπώνει την αλήθεια: ένα ταξίδι διεγείρει όλες τις αισθήσεις. Ποιος από εμάς δεν έχει συνδέσει το Λονδίνο με κρύο, βροχή και τη γεύση μιας καραμέλας βουτύρου στον ουρανίσκο;

Η συγγραφέας και η ηρωίδα της μας αποχαιρετούν με αγάπη από το Λονδίνο και μας υπόσχονται: See you soon!

