Η εμπειρία του απείρου στα μαγικά «δωμάτια» της Γιαγιόι Κουσάμα

Το 2012, η γκαλερί Tate Modern του Λονδίνου είχε οργανώσει με μεγάλη επιτυχία μια σημαντική αναδρομική έκθεση για τη Γιαγιόι Κουσάμα. Η Γιαπωνέζα καλλιτέχνις ήταν τότε 83 ετών και είχε αρχίσει πλέον να απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση για το σύνολο του έργου της, που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, ζωγραφική, γλυπτική και εφαρμοσμένο σχέδιο (design και μόδα). Περίπου μία δεκαετία από τότε, με την Κουσάμα να μεσουρανεί πλέον στον διεθνή κόσμο της τέχνης ως η πλέον ακριβοπληρωμένη γυναίκα εικαστικός, η Tate Modern προαναγγέλλει μια νέα έκθεση, αυτή τη φορά εστιασμένη στα μαγικά «Infinity Rooms», τις εγκαταστάσεις που αποτελούν το νέο σήμα κατατεθέν της μετά τις περίφημες «Kολοκύθες» με τις κουκκίδες.

Η προαναγγελία της έκθεσης «Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms» προετοιμάζει τον επισκέπτη για μια συναρπαστική εμπειρία μέσα σε δύο από τα «ψυχεδελικά» δωμάτια με τους καθρέφτες που κατασκευάζει η Κουσάμα. Η εγκατάσταση «Infinity Mirrored Room – Filled with the Brilliance of Life» είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει δημιουργήσει η καλλιτέχνις και θα παρουσιαστεί παράλληλα με το «Chandelier of Grief», ένα δωμάτιο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός απέραντου σύμπαντος περιστρεφόμενων πολυελαίων.

Τα δωμάτια αντλούν την έμπνευσή τους από τους πρώτους πίνακες με κουκκίδες που έφτιαχνε η Κουσάμα γύρω στο 1950, δηλαδή στην αρχή της καριέρας της, όταν ως νεαρή ζωγράφος είχε εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη. Η τεχνική της εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε στην πορεία χρησιμοποιώντας ακουαρέλα, χρώματα γκουάς και λάδια. Με αφετηρία εκείνους τους πρώτους πίνακες δημιούργησε τη σειρά «Infinity Nets» και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ίδια, τα πολύχρωμα μοτίβα αντλούν τα στοιχεία τους από τα οράματα και τις παραισθήσεις της, όσα «βλέπει» στην πραγματική ζωή και ύστερα τα μεταφέρει στον χώρο, δίνοντάς τους τρισδιάστατη μορφή.

Η έκθεση, που επρόκειτο να παρουσιαστεί πέρυσι για τον εορτασμό των 20 χρόνων της Tate, είναι προγραμματισμένη να εγκαινιαστεί στις 29 Μαρτίου, με διάρκεια έως τις 27 Μαρτίου 2022. Μια παρουσίαση ταινιών και φωτογραφιών –μερικές από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά– θα συμπληρώσει τις εγκαταστάσεις και το υλικό θα προσφέρει στους επισκέπτες το ιστορικό πλαίσιο ώστε να κατανοήσουν το παγκόσμιο φαινόμενο που ονομάζεται Γιαγιόι Κουσάμα.