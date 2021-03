Δικαιοσύνη στο Spotify

Οταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008, κάποιοι το αντιμετώπισαν με δυσπιστία, άλλοι όμως είδαν στις υπηρεσίες του μια εικόνα από το μέλλον. Το οποίο δεν άργησε πολύ να έρθει: μέσα σε επτά χρόνια, το Spotify απέκτησε 75 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασε να αριθμεί 155 εκατομμύρια συνδρομητές.

Λογικά, ένα τέτοιο νούμερο θα μπορούσε να αποφέρει στους καλλιτέχνες των οποίων τα τραγούδια παίζονταν στη δημοφιλή μουσική πλατφόρμα έστω κάποια από τα έσοδα που τους στερούσε η πανδημία. Εκείνοι όμως είχαν ήδη διαπιστώσει ότι το μοντέλο πληρωμών της δεν τους ωφελούσε και τόσο.

Οι φωνές διαμαρτυρίες που την περασμένη χρονιά στράφηκαν κατά της πολιτικής απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων που χρησιμοποιεί το Spotify ήταν αρκετές. Στη Μεγάλη Βρετανία το ζήτημα έφτασε μέχρι το Κοινοβούλιο. Την ίδια περίοδο, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η νεοϊδρυθείσα Ενωση Μουσικών και Συναφών Εργαζομένων (Union of Musicians and Allied Workers) ξεκίνησε την καμπάνια «Justice at Spotify», που μεταξύ άλλων επισήμανε μια εμφανή αδικία: για να λαμβάνει ένας μουσικός ένα μηνιαίο εισόδημα αντίστοιχο μιας εργασίας που θα του απέφερε 15 δολάρια την ώρα, έπρεπε να καταφέρει να ακουστούν τα τραγούδια του 657.895 φορές κάθε μήνα.

Δηλαδή το Spotify όφειλε να πληρώνει μηνιάτικο σε κάθε καλλιτέχνη που αξιοποιούσε τις υπηρεσίες του; Οχι βέβαια. Σύμφωνα με την Ενωση όμως, θα μπορούσε να αυξήσει τα αποδιδόμενα πνευματικά δικαιώματα κάθε ακρόασης από 0,0038 του δολαρίου σε ένα σεντ. Ή να πληρώνει τους καλλιτέχνες με βάση τον αριθμό των ακροατών, όχι των ακροάσεων, οι οποίες συγκεντρώνονται συνήθως στα μεγάλα ονόματα.

Τη Δευτέρα, έχοντας συγκεντρώσει 28.000 υπογραφές, η Ενωση διοργάνωσε διαμαρτυρίες έξω από γραφεία του Spotify σε πόλεις της Αμερικής, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Η εκπρόσωπός της, Μέρι Ρεγκαλάδο, συνόψισε με δήλωσή της το ζήτημα ως εξής: «Το Spotify αδικεί τους μουσικούς καιρό τώρα, όμως η πανδημία κατέστησε αυτή την εκμετάλλευση εντονότερη από ποτέ. Η εταιρεία έχει τριπλασιάσει την αξία της, αλλά δεν αυξάνει τις πληρωμές της στους καλλιτέχνες ούτε κατά ένα σεντ. Η μουσική είναι εργασία, ζητάμε λοιπόν να πληρωθούμε γι’ αυτήν δίκαια».