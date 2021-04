Προβληματισμός στο Λονδίνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στους διοργανωτές της Διεθνούς Εκθεσης Βιβλίου του Λονδίνου, που προγραμματίζεται για το τριήμερο της 29ης Ιουνίου. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν η έκθεση θα γίνει αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου ή και με φυσική παρουσία. Οι διοργανωτές είχαν δεσμευθεί να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους στα τέλη Μαρτίου, αλλά το ανέβαλαν για τα μέσα Απριλίου, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία της COVID-19 και τους περιορισμούς στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις. Η αβεβαιότητα της έκθεσης μεταφέρεται και στους εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν, με τον HarperCollins, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα The Bookseller, μάλλον να αποσύρει τη συμμετοχή του σε περίπτωση που η έκθεση γίνει με φυσική παρουσία.

Για πρώτη φορά Μπιλ Κνοτ

Αφιέρωμα στον Αμερικανό ποιητή Μπιλ Κνοτ (1940-2014) διοργανώνουν το «Με τα λόγια [γίνεται]» και η Ελληνοαμερικανική Ενωση την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, στις 19.30, στα κανάλια των διοργανωτών στο YouΤube. Ο Κνοτ εξέδωσε την πρώτη συλλογή ποιημάτων του με τίτλο «The Naomi Poems: Corpse and Beans» το 1968 με το ψευδώνυμο St. Geraud, έναν φανταστικό χαρακτήρα που είχε αυτοκτονήσει δύο χρόνια πριν από την έκδοση. Ο Κνοτ δίδαξε στο Κολέγιο Εμερσον για περισσότερα από 25 χρόνια, εξέδωσε πολλά βιβλία ποίησης, ενώ βραβεύτηκε με το Iowa Poetry Prize και μία υποτροφία Guggenheim. Τα ποιήματά του μεταφράστηκαν από 12 Ελληνες ποιητές (Ορφέας Απέργης, Μαίρη Γιόση, Αντωνία Γουναροπούλου, Γιάννης Δούκας, Κατερίνα Ηλιοπούλου, Λευτέρης Ζαχαριουδάκης, Παναγιώτης Ιωαννίδης κ.ά.). Τα πρωτότυπα ποιήματα θα διαβάσουν οι Γκρέγκορι Μπάρτον, Κρις Σακελλαρίδης και Στίβεν Ταγκλ.

Εξαψήφιος Κουόμο

Το εντυπωσιακό ποσό των 4 εκατ. δολαρίων ήταν η αμοιβή για τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Αντριου Κουόμο από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins για να κλείσει τα δικαιώματα του βιβλίου του «American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic», που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες. Ωστόσο, το βιβλίο όχι μόνο δεν πήγε καλά σε πωλήσεις (πούλησε περίπου 45.000 αντίτυπα), αλλά, σύμφωνα με τους New York Times, την ώρα που ο κυβερνήτης έχτιζε ένα ηρωικό προφίλ και έγραφε το βιβλίο του, έκρυβε τα πραγματικά στοιχεία για τους θανάτους που είχε προκαλέσει η πανδημία στην πολιτεία του.