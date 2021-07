Περιμένοντας τον Στινγκ στο Ηρώδειο

Οσοι τον αγάπησαν ως frontman του συγροτήματος The Police κατά τη μακρινή δεκαετία του 1970 δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι ο Στινγκ θα γιορτάσει φέτος τα εβδομηκοστά του γενέθλια στη σκηνή του Ηρωδείου. Αλλά η αναγγελία των δύο συναυλιών του στην Αθήνα έχει γίνει και ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου.

Είναι βέβαιον ότι αυτή η χαλκέντερη γενιά των παλαιών ροκάδων θα συνεχίσει να τραγουδά όσο υπάρχουν φαν που ανανεώνονται και το δυνατό χειροκρότημα τούς κρατά ακμαίους στη σκηνή. Συνθέτης, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας, ακτιβιστής, ο Στινγκ γεννήθηκε στο Νιούκαστλ στις 2 Οκτωβρίου 1951 και βρέθηκε από το 1977 στην πρώτη γραμμήτης μουσικής βιομηχανίας, δημιουργώντας τους The Police. Η μπάντα απέκτησε τεράστια φήμη με χιλιάδες οπαδούς, ενώ κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ για τα οποία κέρδισε έξι βραβεία Grammy και δύο βραβεία Brits. Το 2003 συμπεριλήφθηκε στο The Rock and Roll Hall of Fame. Ωστόσο, το αστέρι του Στινγκ συνέχισε να λάμπει παρά την απόφασή του να κάνει σόλο καριέρα και ερμήνευσε κάποια από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των δεκαετιών που ακολούθησαν. Δεν σταμάτησε να δισκογραφεί και να περιοδεύει, συλλέγοντας έως τώρα αμέτρητα βραβεία.

Τον προηγούμενο χρόνο η πανδημία άλλαξε για λίγο τα σχέδιά του, αλλά δεν τον σταμάτησε. Το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Duets» –το 17ο της σόλο καριέρας του–, που είχε προγραμματιστεί για το 2020, εντέλει κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2021. Είναι μια συλλογή 17 ντουέτων με αγαπημένους φίλους –μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Ερικ Κλάπτον, η Ανι Λένοξ, ο Σαμ Μουρ– που καλύπτει όλο το μουσικό εύρος από την τζαζ και τα μπλουζ έως τη new age. Επίσης, το άλμπουμ περιέχει ένα νέο κομμάτι σε συνεργασία με τον Ιταλό ρόκερ Zucchero. Ετσι λοιπόν τον περιμένουμε στο Ηρώδειο, ανανεωμένο αλλά και γεμάτο πλούσιες αναμνήσεις, για δύο συναυλίες στο γνωστό, κομψό, γοητευτικό ύφος του.