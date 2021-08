Η Ρωσία του Ναβάλνι

Ποιος είναι ο Αλεξέι Ναβάλνι; Μία από τις γνωστές πολιτικές προσωπικότητες της σύγχρονης Ρωσίας, διάσημος αντιφρονών, πολέμιος του Πούτιν, που η απόπειρα δολοφονίας του με δηλητήριο τον περασμένο Αύγουστο τον έφερε στο προσκήνιο των διεθνών μέσων ενημέρωσης, σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Για κάποιους είναι δημοκρατικός ήρωας –ιδίως μετά την επιστροφή του στη Ρωσία τον Ιανουάριο και την άμεση σύλληψή του–, για άλλους προδότης, ακόμη και επικίνδυνος εθνικιστής. Οι συγγραφείς της βιογραφίας «Navalny: Putin’s Nemesis, Russia’s Future?», Γιαν Μάτι Ντολμπάουμ, Μόρβαν Λέλουετ και Μπεν Νομπλ, στο βιβλίο τους εξηγούν ποιος είναι ο Ναβάλνι, τι αντιπροσωπεύει για τη χώρα του, κι επίσης διερευνούν τις διαστάσεις της πολιτικής δράσης του, από τις έρευνες κατά της διαφθοράς μέχρι τις ιδέες του και την ηγεσία ενός πολιτικού κινήματος.

Οι γυναίκες της Ιλιάδας

Η Ιλιάδα ξεκινά στην πρώτη ραψωδία με τον καβγά δύο ανδρών. Και όμως για την Πατ Μπάρκερ, συγγραφέα του βιβλίου «The Women of Troy» –είναι ήδη πολύ επιτυχημένη χάρη στο προηγούμενο «The Silence of the Girls» και κάτοχος του βραβείου Booker–, η πρώτη φωνή που «ακούγεται» ηχηρά χωρίς να της δίνεται πραγματικά ο λόγος είναι αυτή της Βρισηίδας. Ετσι η ίδια ανέλαβε να ερευνήσει και να ανασυνθέσει τη γυναικεία παρουσία μέσα στο θαυμαστό ομηρικό έπος, στρέφοντας την προσοχή της σε όσα συνέβησαν στις γυναίκες της Τροίας μετά την κατάληψη της πόλης από τους Ελληνες. Εγκυρες λογοτεχνικές κριτικές μιλούν για ένα αριστοτεχνικά γραμμένο βιβλίο, που απορροφά τον αναγνώστη.

Νέος Κινγκ στη μεγάλη οθόνη

Η «Ιστορία της Λίσι», ίσως το πιο προσωπικό έργο του Στίβεν Κινγκ, έχει θέμα την πηγή της δημιουργικότητας, τους πειρασμούς της παράνοιας και τη μυστική γλώσσα της αγάπης. Το βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου, αποτελεί τη βάση για την τηλεοπτική σειρά οκτώ επεισοδίων (Apple TV+) με πρωταγωνιστές την Τζούλιαν Μουρ και τον Κλάιβ Οουεν σε σκηνοθεσία του Πάμπλο Λαραΐν. Το σενάριο υπογράφει ο Κινγκ αυτοπροσώπως.