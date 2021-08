NEWSLETTER

Το μυστήριο του Λόρκα

Εχουν περάσει 85 χρόνια από τον Αύγουστο του 1936, όταν ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα εκτελέστηκε στο ξέσπασμα του ισπανικού εμφυλίου από εθνικιστικές δυνάμεις της Γρανάδας εξαιτίας των σοσιαλιστικών πολιτικών του θέσεων και της ομοφυλοφιλίας του, αλλά ποτέ δεν ανακαλύφθηκε το πτώμα του. Στο μυστήριο που καλύπτει τον θάνατό του έρχεται να προστεθεί και μια μακάβρια προφητεία του. Οπως παρατηρεί το The Literary Hub, στους τελευταίους στίχους του ποιήματος «Fable and round of the three friends» (1929) ο ποιητής φαίνεται να προφητεύει τον βίαιο θάνατό του:

«Then I realized I had been murdered.

They looked for me in cafes, cemeteries and churches

…but they did not find me.

They never found me?

No. They never found me».

Στα βάθη του ωκεανού

Το παιδικό όνειρο της δρος Ιντιθ Γουάιντερ ήταν να γίνει θαλάσσια βιολόγος. Ομως οι επιπλοκές από μια χειρουργική επέμβαση της προκάλεσαν προσωρινή τύφλωση. Στη νέα πραγματικότητα που βίωσε, η δύναμη του φωτός και η μαγεία των σκιών τη γοήτευσαν. Ετσι κατάφερε να συνδέσει το πάθος της για τους ωκεανούς με τη μελέτη του φαινομένου της βιοφωταύγειας. Με την πρώτη ευκαιρία εκπαιδεύτηκε στις καταδύσεις και άρχισε να μελετά τη γλώσσα του φωτός που βοηθά τη ζωή να επικοινωνεί στο σκοτάδι. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της, που πρόσφατα κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ με τίτλο «Below the edge of darkness», οδηγεί τον αναγνώστη στα βάθη των ωκεανών του πλανήτη αποκαλύπτοντας τα μυστικά τους.

Αγνωστοι Beatles σε νέο βιβλίο

Τους στίχους ενός άγνωστου κομματιού των Beatles που το συγκρότημα δεν ηχογράφησε ποτέ θα περιλαμβάνει το νέο βιβλίο του Πολ Μακάρτνεϊ με τίτλο «The Lyrics», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Allen Lane. Το χαμένο κομμάτι των «σκαθαριών» τιτλοφορείται «Tell me who he is», εντοπίστηκε σε ένα από τα σημειωματάρια του Πολ Μακάρτνεϊ που πιθανόν χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και μαζί με τους στίχους των υπόλοιπων 153 τραγουδιών που θα φιλοξενούνται στο «The Lyrics» θα φιλοτεχνεί μια άτυπη αυτοπροσωπογραφία του Βρετανού μουσικού. Οι στίχοι θα συνοδεύονται από σχόλια του ίδιου του Μακάρτνεϊ αλλά και από καταγεγραμμένες συζητήσεις του με τον Ιρλανδό ποιητή Πολ Μαλντούν.