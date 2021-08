Ο μουσικός που έκανε τα ντραμς να μιλάνε

Η αναγγελία από το συγκρότημα ότι ο Charlie Watts δεν θα έπαιρνε μέρος στην περιοδεία τους που θα αρχίσει τον άλλο μήνα, έβαλε σε σκέψεις τους φίλους των Rolling Stones που εδώ και 52 χρόνια, μετά τον θάνατο του Brian Jones, τους έβλεπαν να ξεπερνούν όλα τα προβλήματα υγείας που τυχαίνουν σχεδόν σε κάθε άνθρωπο και τα πέρασαν, βέβαια, πολλά από τα μέλη τους σχετικά ανώδυνα. Ακόμα και ο εθισμός στα ναρκωτικά, που σε νεαρή ηλικία έχει στερήσει τη ζωή σε πολλά αστέρια του ροκ, για τους Stones δεν σήμαινε κάτι το ιδιαίτερο.

O Charlie Watts είχε κάνει μία επέμβαση στην καρδιά, κάτι δεν πήγε καλά και ήλθε το τέλος έπειτα από 57 χρόνια στο συγκρότημα και με συμμετοχή σε όλα τα στούντιο άλμπουμ τους.

Το 1962, μαζί με τον Jack Bruce μετέπειτα μέλος των Cream, ήταν στους Blues Incorporated του Alexis Corner, μερικούς μήνες αργότερα, το 1963 θα γίνει μέλος των Rolling Stones μαζί με τον φίλο του Brian Jones που μέχρι τώρα ήταν το μόνο από τα μέλη τους που έχει φύγει από τη ζωή.

Ο Charlie από μικρός είχε μία παθολογική αγάπη για την τζαζ και η αγορά από τον πατέρα του, σαν δώρο στον νεαρό γιο του, μιας ντραμς, σήμανε την αρχή μιας καριέρας που πολλοί ντράμερ θα ονειρεύονται.

Δεκάδες είναι οι σύγχρονοι ντράμερ που έχουν επηρεασθεί από το χαρακτηριστικό του παίξιμο που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο σε όλα σχεδόν τα τραγούδια των Stones, νομίζω πιο πολύ και από την κιθάρα του Keith Richards, αλλά βέβαια πάντα με τη συνοδεία της φωνής του Mick Jagger.

Πραγματικά ωραίος τύπος είχε βραβευθεί δύο φορές από σημαντικά περιοδικά σαν ο πιο καλοντυμένος και με το cool ύφος του έδινε μία άλλη εικόνα στο συγκρότημα. Το παίξιμό του σε τραγούδια όπως τα «Paint It Black», «Get Off Of My Cloud», «Gimme Shelter», «Beast Of Burden», «Honky Tonk Women» και τόσα άλλα έδωσε στα τραγούδια μια ξεχωριστή χροιά, σαν να μιλούσαν τα ντραμς, χάρισμα που το έχουν ελάχιστοι ντράμερ.

Για όσους θέλουν να μάθουν την τζαζ πλευρά του ταλέντου του, μπορούν να αναζητήσουν τα 6 άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει με την ορχήστρα του σε χρόνο που «έκλεβε» από τις δραστηριότητες των Rolling Stones.

Δηλώσεις για την απώλειά του έκαναν σχεδόν όλοι οι σημαντικοί μουσικοί της εποχής μας, μικροί και μεγάλοι, αναφέροντας τη συμμετοχή του στην πορεία της καριέρα τους, σαν ντράμερ ή σαν μουσικοί.

Δυστυχώς ο θάνατός του συνεχίζει την αποδοχή προσκλήσεων που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει στο πέρασμα του χρόνου. Θα τον αγαπάμε πάντα, όπως και όλα τα μέλη των Rolling Stones και άλλων μουσικών που έκαναν πιο όμορφη τη ζωή μας.

* Ο κ. Γιάννης Πετρίδης είναι ραδιοφωνικός παραγωγός του Πρώτου Προγράμματος και του Kosmos της ΕΡΤ.