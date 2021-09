Αμάντα Γκόρμαν, για Estée Lauder

Είχε μια γεμάτη χρονιά η Αμάντα Γκόρμαν: μετά την απαγγελία του ποιήματός της «Ο λόφος που ανεβαίνουμε» (εκδ. Ψυχογιός) στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, τον Ιανουάριο, η 23χρονη Αφροαμερικανίδα ποιήτρια δέχτηκε προτάσεις για συνεργασίες, συζητήθηκε για την επιλογή της να μεταφραστεί το ποίημά της από άτομα με κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται η ποιητική συλλογή της «Call us what we carry». Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και η συνεργασία της με την Estée Lauder, που ωστόσο δεν θα περιορίζεται στα τυπικά διαφημιστικά καθήκοντα. Συγκεκριμένα, η νεαρή ποιήτρια και η εταιρεία καλλυντικών συμφώνησαν στη δημιουργία του προγράμματος υποτροφιών «Writing for Change», που θα προωθεί τη λογοτεχνία εφήβων κοριτσιών και γυναικών.

Ανοιξη κερδισμένη διά της γραφής

Γραμμένο κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας εν είδει καθημερινού θεραπευτικού καταφυγίου, το βιβλίο «Hortus Conclusus – Τριάντα έξι ιστορίες ξανακερδισμένης άνοιξης» (εκδ. Ελιξ) της ιστορικού τέχνης και επιμελήτριας εκθέσεων Ιριδος Κρητικού παρουσιάζεται απόψε, στις 7.30 μ.μ., στο café του Νομισματικού Μουσείου της Αθήνας (Πανεπιστημίου 12). Με επίκεντρό τους τον αστικό πυρήνα της πόλης και συνδιαλεγόμενες με τον διεσταλμένο χρόνο, τις οξυμένες αισθήσεις, τη συνειρμική μνήμη, αλλά και την τέχνη, την ιστορία, τη λογοτεχνία και την ποίηση, οι ιστορίες συνοδεύονται από ισάριθμα μικρά ζωγραφικά έργα του Νεκτάριου Αποσπόρη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο σκηνογράφος Γιάννης Μετζικώφ, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η μεσόφωνος Ελενα Μαραγκού. Κρατήσεις στο 6944-417.606.

Ημερολόγιο με «άρωμα γυναίκας»

Γυναικείο άρωμα αναδίδει το ημερολόγιο για το 2022 που κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι εκδόσεις Ιανός. Μέσα από βιογραφικά, αυτοβιογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, με πρωταγωνίστριες χαρακτηριστικές γυναικείες προσωπικότητες της Ιστορίας, της πολιτικής και του μύθου, αλλά και γυναίκες της διπλανής πόρτας ή ακόμη και του περιθωρίου, επιχειρείται να σκιαγραφηθεί η σαγηνευτική ιδιοσυγκρασία τους, καθώς και να αποκρυπτογραφηθεί η απρόβλεπτη και δυναμική γυναικεία φύση ανά τους αιώνες. Την έκδοση επιμελήθηκε η εμπορική διευθύντρια του Ιανού, Μαρία Λιαποπούλου, ενώ το εξώφυλλο βασίζεται σε έργο του ζωγράφου και χαράκτη Μίλτου Παντελιά.