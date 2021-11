Η επαναστατική καμπάνια που σπάει τα στερεότυπα και στηρίζει το περιβάλλον

POWERED BY BAT

Περιβαλλοντική συνείδηση, στήριξη της τέχνης, αποδοχή της διαφορετικότητας, προώθηση καινοτομίας και δημιουργικών πρωτοβουλιών για την κοινωνία. Με πράξεις. Αυτό ζητούν σήμερα οι καταναλωτές από τις επιχειρήσεις, αυτά «μετρούν» στις επιλογές για τα προϊόντα που βάζουν στο καλάθι τους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με τη νέα καμπάνια «Create New & Re-use Old & Support Art &more», στην οποία τρεις καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν σχέδια, έργα και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Η σχεδιάστρια upcycle ρούχων Βασιλική Ρούσσου, ο street artist Σωτήρης Φωκέας γνωστός και ως Soteur που χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα και πρώτες ύλες και ο Νίκος Ζήκος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φωτογράφους της γενιάς του δημιουργούν μία νέα συλλογή με T-shirts, καπέλα, πετσέτες θαλάσσης και άλλα προϊόντα.

Στόχος είναι να ενημερωθεί το κοινό και να ευαισθητοποιεί, ώστε και το ίδιο να δράσει, σε θέματα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν προϊόντα με μοναδικά σχέδια εμπνευσμένα από τα έργα των τριών καλλιτεχνών και κατασκευασμένα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Με τον τρόπο αυτό θα στηρίξουν σημαντικά και το πρόγραμμα του οργανισμού Fabric Republic, ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου σύστηματος, που συλλέγει πλεονάζοντα ρουχισμό και τον ανακυκλώνει ή τον διανέμει για επαναχρησιμοποίηση. Και τούτο γιατί τα έσοδα από τις πωλήσεις που θα πραγμα θα διπλασιαστούν και θα διατεθούν στο Fabric Republic.





Όχι σε προκαταλήψεις και ταμπέλες

Οι εναλλακτικές αυτές δημιουργίες που θα αποκτήσουμε, γεμάτες χρώμα και συναισθήματα, μας θυμίζουν ότι στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο – μαύρο. Αυτό το μήνυμα μας στέλνει η καμπάνια «Create New & Re-use Old & Support Art &more» που ξεκίνησε αρχές του έτους, με μότο το & more. Μπορούμε να σπάσουμε τα στερεότυπα, να διεκδικήσουμε μία ανοιχτή κοινωνία χωρίς προκαταλήψεις και ταμπέλες.

Καθένας από εμάς έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και πολλές διαφορετικές πτυχές. Μπορούμε να απολαμβάνουμε φαινομενικά αντίθετα πράγματα, να τολμάμε επιλογές, που σε άλλους φαντάζουν περίεργες, να κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί και μας εκφράζει, χωρίς να «σκοντάφτουμε» στα πρέπει.

Εμείς έχουμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε μία καλύτερη πραγματικότητα για εμάς και τους γύρω μας, έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις και χωρίς συμβιβασμούς ή διλήμματα.