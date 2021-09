Η Στέγη ανοίγει ξανά για το κοινό

Με τον μύθο του Προμηθέα ξεκινάει και τελειώνει το φετινό, χορταστικό, πρόγραμμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που προσβλέπει σε ένα ευρύτερο (εμβολιασμένο) κοινό, που θα το συναντήσει σε κλειστές αίθουσες και στον δημόσιο χώρο. Ο «Προμηθέας» του Νίκου Καραθάνου θα είναι η πρώτη παράσταση που θα ανέβει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, τον Οκτώβριο, που πέρυσι έμεινε κλειστή. Ο μυθικός Τιτάνας φεύγει από τον Καύκασο, ζει σε ένα σπίτι μαζί με άλλους συγγενείς και όλοι μαζί «κοσμογονούν» και θέτουν ερωτήματα για το τι σημαίνει ήρωας και θυσία. Οκτώ μήνες μετά, η Λένα Κιτσοπούλου θα ανεβάσει στη σκηνή τον «Φράνκενσταϊν» και αντλώντας στοιχεία από το μυθιστόρημα της Μαίρης Σέλεϊ θα μιλήσει για «τα τέρατα της σημερινής καθημερινότητας» και το τίμημα της δημιουργίας.

Καθημερινοί ήρωες

Ανάμεσα στους δύο μύθους, «μυθικοί» καλλιτέχνες και καθημερινοί «ήρωες» θα εμφανιστούν σε παραστάσεις, συζητήσεις, φεστιβάλ και εκθέσεις. Ενας από αυτούς ήταν και ο Αφροαμερικανός τραγουδιστής και αστέρας του αμερικανικού φούτμπολ Πολ Ρόμπινσον (1898-1976), ο οποίος βρέθηκε στη μαύρη λίστα του FBI τη δεκαετία του ’50 για τον αγώνα του κατά του ρατσισμού. Το πορτρέτο του Ρόμπινσον ιχνογραφεί η έκθεση «End Credits, 2012-Ongoing» με την υπογραφή του οσκαρικού σκηνοθέτη Στιβ Μακουίν.

Στιγμιότυπο από τον «Εγκάρσιο προσανατολισμό» του Δημήτρη Παπαϊωάννου (φωτ. Julian Mommert).

Στη σκηνή της Στέγης θα ανέβει επίσης η ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ στον «Γυάλινο κόσμο» που θα σκηνοθετήσει ο Ιβο βαν Χόβε, η συγγραφέας και κριτικός Φραν Λίμποβιτς, η ζωή του Αντι Γουόρχολ από τον βραβευμένο Γκας βαν Σαντ στην πρώτη του θεατρική σκηνοθεσία και το νέο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου «Εγκάρσιος προσανατολισμός». Η εικαστικός Ρένα Παπασπύρου θα παρουσιάσει το έργο «Βρυάξιδος 11 και Ασπασίας», που αποτελείται από κομμάτια αποτοιχίσεων που έκανε η εικαστικός στη συμβολή των παραπάνω δρόμων.

Στιγμιότυπο από τον «Προμηθέα» του Νίκου Καραθάνου.

Επίσης, η Αργυρώ Χιώτη ετοιμάζει το πορτρέτο του Γιαννούλη Χαλεπά σε μια «σύγχρονη μουσική τραγωδία» σε λιμπρέτο του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy)· οι αεικίνητοι Rootless Root θα παρουσιάσουν σε κοινό τη νέα τους δουλειά, «Stones and Bones»· ο Μιχαήλ Μαρμαρινός θα σκηνοθετήσει έξι συνθέτες που θα αναμετρηθούν με έργα του συνθέτη Γιάννη Χρήστου (1926-1970)· ενώ σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα του Τhéâtre de la Ville η ποίηση θα συναντήσει το κοινό στο τηλέφωνό του. Ειδικά αφιερώματα θα γίνουν για τη μουσική του συνθέτη Γιάννη Απέργη και για τον Ιάννη Ξενάκη (1922-2001) με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Στο υπόγειο της Στέγης, ο Ρομέν Γαβράς θα παρουσιάσει μια βιντεο-εγκατάσταση από ένα δυστοπικό μέλλον, στο οποίο η Σαρλίζ Θέρον θα συλλαμβάνει… αισθήματα. Η κλιματική αλλαγή και τα ζητήματα που συνδέονται με τη φύση και το περιβάλλον περιλαμβάνονται στο έργο «Larsen C» του χορογράφου Χρήστου Παπαδόπουλου, στην περφόρμανς «Bladder Diplomacy» του Λιβανέζου εικαστικού Ζιάντ Αντάρ, στη συναυλία «The sea between my soul» του συμπατριώτη του Ραέντ Γιασίν. Επιστρέφουν επίσης και τα φεστιβάλ «Tectonics Athens», «Μια γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγγρού», «Borderline ’22» και «Big Bang».

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, η Στέγη κάνει φέτος ευρύτερες παρεμβάσεις μέσα στην πόλη ανακαινίζοντας γήπεδα μπάσκετ σε γειτονιές της Αθήνας ή ξαναφτιάχνοντας τη Στοά Ματάλα της Πατησίων. Επίσης, σε νέο χώρο θα μεταφερθεί εντός του 2022 το αρχείο Καβάφη.