Η παρηγορητική γυαλάδα της παλιάς ποπ

ABBA

Voyage

Universal

Πρέπει να είναι πολύ μικρό το κομμάτι του ακροατηρίου της δημοφιλούς ποπ που δεν έχει απολαύσει έστω μία από τις επιτυχίες των ABBA. Κομμάτια όπως «Dancing Queen», «Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight)», «Fernando» και τόσα ακόμα, ακούγονται πολλά χρόνια μετά το μεσουράνημα των Σουηδών στη δεκαετία του ’70. Αιτία μεταξύ άλλων είναι ίσως ο αψεγάδιαστος ήχος τους, η κομψή ενορχήστρωσή τους και βέβαια, οι απαστράπτουσες μελωδίες τους, που δεν προκρίνουν το συναίσθημα της χαράς εις βάρος της μελαγχολίας – ή το αντίστροφο.

Οι ίδιοι οι ABBA, δηλαδή οι Ανιέτα Φέλτσκογκ, Μπιορν Ούλβεους, Μπένι Αντερσον και Ανι-Φριντ Λίνγκσταντ, προφανώς γνωρίζουν καλά την αξία τους και τις διακυμάνσεις της. Λέγεται ότι το 2000, περίπου είκοσι χρόνια μετά τη διάλυσή τους, αρνήθηκαν να επανενωθούν, παρόλο που η προσφορά συνοδευόταν από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Σίγουρα είχαν τα προσωπικά τους, μπορεί όμως να μη θεωρούσαν τη στιγμή κατάλληλη: «Τα χρήματα δεν είναι σημαντικός παράγοντας και θέλουμε οι άνθρωποι να μας θυμούνται όπως ήμαστε: νέοι, πληθωρικοί, γεμάτοι ενέργεια και φιλοδοξία», θα δήλωνε χρόνια αργότερα ο Ούλβεους.

Το τελευταίο τους άλμπουμ, «Voyage», προέκυψε όταν το συγκρότημα άρχισε να εργάζεται πάνω σε ένα πρότζεκτ ικανό κατά κάποιον τρόπο να πετύχει αυτό το «όπως ήμαστε»: μια σειρά συναυλιών στην οποία οι ABBA θα εμφανίζονται ως ψηφιακά avatars – θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την ερχόμενη άνοιξη. Για τις ανάγκες του πρότζεκτ, οι Ούλβεους και Αντερσον έγραψαν δύο νέα (και ταυτόχρονα «κλασικά») κομμάτια, τα «I Still have Faith in You» και «Don’t Shut Me Down», που σύντομα έγιναν περισσότερα. Η βασική λογική, κατά δήλωση του συγκροτήματος, ήταν ότι δεν θα ενσωμάτωναν καμία καινούργια μουσική τάση.

Καθόλου παράξενο λοιπόν δεν είναι που στο «Voyage» βρίσκει κανείς τραγούδια ενθυμητικά του ένδοξου παρελθόντος των ABBA όπως τα «Just a Notion», «Keep an Eye on Dan» και «No Doubt About It»: χορευτικά ή μπαλάντες, ακούγονται σχεδόν καθησυχαστικά για όποιον νοσταλγεί το λαμπερό παρελθόν. Και αυτό θα ήταν απολύτως κατανοητό, αν το «Voyage» δεν περιλάμβανε και στιγμές γλυκανάλατες ή επιτηδευμένες, όπως το τετριμμένα χριστουγεννιάτικο «Little Things» ή το πομπώδες «Bumblebee». Ισως πάλι, στην περίπτωση των σημερινών ABBA, το ζήτημα να είναι το πέρασμα του χρόνου. Οι στίχοι του «I Still have Faith in You» αναφέρονται σε αυτό ακριβώς· και είναι σχεδόν συγκινητικό να ακούς την Ανιέτα Φέλτσκογκ και την Ανι-Φριντ Λίνγκσταντ να το τραγουδούν με τις πολύ πιο ώριμες, πλέον, φωνές τους.

