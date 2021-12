«Katla»: Με δύο πολύ δυνατά σημεία

H σειρά «Katla» του Netflix έχει δύο πολύ δυνατά σημεία: το πρώτο είναι η σκηνοθεσία της από τον έμπειρο Ισλανδό κινηματογραφιστή και θεατρικό σκηνοθέτη Μπαλτάζαρ Κορμάκουρ, που εδώ υπογράφει και το σενάριο. Το δεύτερο είναι τα μοναδικά τοπία της Ισλανδίας, όπου έγιναν τα γυρίσματα. Ο Κορμάκουρ έχει αποδείξει με το «Εβερεστ» (2015) ότι μπορεί να αναδεικνύει το φυσικό τοπίο σε πρωταγωνιστή των ταινιών του. Αυτήν τη φορά, εντυπωσιασμένος από το ισλανδικό ηφαίστειο Κάτλα, παρουσιάζει την ιστορία μιας κοινότητας που ζει στη σκιά ενός ηφαιστείου μέσα στον πάγο, το οποίο έχει εκραγεί πριν από ένα χρόνο σκορπίζοντας τόνους στάχτης. Η απειλή μιας νέας καταστροφής είναι συνεχώς παρούσα, αλλά στην ουσία αυτό το θρίλερ μιλάει για τον πόνο και την απώλεια, χρησιμοποιώντας πολλά στοιχεία από το μεταφυσικό.

Ειδικά για τους λάτρεις της σειράς φαντασίας «Game of Thrones», που ολοκληρώθηκε μεν το 2019 αλλά εξακολουθεί να έχει φανατικούς θαυμαστές, οι γιορτές είναι η καλύτερη εποχή για μια αναμνηστική «δόση»: στο HBO ή στο HBO Max μπορούν να παρακολουθήσουν τα παλιά επεισόδια, και εδώ θα κάνει το ντεμπούτο της η πολυαναμενόμενη σειρά prequel «House of the Dragon» το 2022. Επίσης κυκλοφορεί στο εμπόριο το φωτογραφικό λεύκωμα «The Photography of Game of Thrones» από την Ελεν Σλόαν, επίσημη φωτογράφο της σειράς.

Οι ζωές οκτώ πολύ διαφορετικών μεταξύ τους ανθρώπων διασταυρώνονται μοιραία με αφορμή μια τρομοκρατική απόπειρα που συγκλονίζει την Κοπεγχάγη. Η δανική σειρά «When the Dust Settles» (2020), που προβάλλεται στην πλατφόρμα Ertflix, τοποθετεί στο επίκεντρο της ιστορίας το τραγικό περιστατικό από το πρώτο επεισόδιο. Χωρίς να χάνει τον ρυθμό της αφήγησης, αποκαλύπτει σιγά σιγά τους χαρακτήρες των οκτώ προσώπων μέσα από την καθημερινότητά τους. Ο καθένας έχει να διαχειριστεί τα προβλήματά του – ένας γιος εξαρτημένος από τα ναρκωτικά, ένας αυταρχικός και βίαιος αδελφός, μια αιφνίδια απόλυση, μια πολιτική κρίση στο τέλος μιας επιτυχημένης καριέρας. Ολα και όλοι συνδέονται μεταξύ τους μέσα στο πλέγμα των κρίσιμων ζητημάτων της σύγχρονης αστικής ζωής: αποξένωση, μεταναστευτικό, φτώχεια και ανεργία. Με αυτήν τη σειρά η δανική τηλεόραση αποδεικνύει ότι διατηρεί το υψηλό της επίπεδο.