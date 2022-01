Τι θα δούμε το 2022 στο Netflix: Επιστρέφουν Crown και Οζαρκ, έρχεται η Ms Marvel

Μετά τα πρώτα lockdown στον κόσμο, όπως οι κινηματογραφικές έτσι και πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, σταμάτησαν με αβέβαιη την ημερομηνία επιστροφής στα στούντιο. Αλλες πάλι αναγκάστηκαν να περιορίσουν τον αριθμό επεισοδίων του κύκλου που ήδη προβάλλονταν ή να μεταθέσουν τα γυρίσματα. Ωστόσο, ιδιαίτερα το streaming συντρόφευσε και συνεχίζει να συντροφεύει χιλιάδες θεατές στο σπίτι και οι πλατφόρμες συνεχίζουν να γεμίζουν τις ταινιοθήκες τους με νέο περιεχόμενο. Τι θα παρακολουθήσουμε, λοιπόν, αυτή τη χρονιά στο Netflix, το Hulu, το Amazon, το HBO;

1. Οζαρκ

Περίπου δύο χρόνια από την προβολή της τρίτης σεζόν, το «Οζαρκ» επιστρέφει στο Netflix για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο που θα αποτελείται από 14 επεισόδια και θα φέρει την οικογένεια Μπερντ στα όριά της για ακόμα μια φορά. Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πλατφόρμας streaming, το φινάλε της δημοφιλούς δραματικής σειράς των Μπιλ Ντιμπούκ και Μαρκ Ουίλιαμς θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη. Τα πρώτα επτά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα από τις 21 Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση για την πρεμιέρα του δεύτερου μέρους.

2. Inventing Anna

Η ιστορία της Αννα Ντέλβι, της γυναίκας που βρέθηκε στην ελίτ της Νέας Υόρκης, συστήνονταν στην υψηλή κοινωνία ως πλούσια Γερμανίδα κληρονόμος, γοήτευε και στη συνέχεια εξαπατούσε τον κόσμο, είναι το κεντρικό θέμα της νέας σειράς της Σόντα Ράιμς με τίτλο «Inventing Anna». Η διάσημη αμερικανίδα παραγωγός πίσω από εμβληματικές σειρές όπως οι «Grey’s Anatomy», «Scandal» και πρόσφατα και του «Μπρίτζερτον», συστήνει στο κοινό την Αννα μέσα από τα μάτια μιας δημοσιογράφου (Αννα Κλάμσκι) η οποία αφηγείται την πλεκτάνη που έστησε η νεαρή γυναίκα για να ανέλθει κοινωνικά. Το «Inventing Anna» στριμάρει στο Netflix στις 11 Φεβρουαρίου.

3. House of the Dragon

Μετά από προετοιμασίες και πολλά εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για ένα spin-off του «Game of Thrones» το οποίο όμως αργότερα ακυρώθηκε, το HBO ετοιμάζεται τώρα να δώσει στους θαυμαστές της σειράς επικής φαντασίας, ακόμα μια περιπέτεια στο Westeros με το «House of the Dragon». Η ιστορία διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν τα γεγονότα του προκατόχου της, σε μια χρονική περίοδο όπου ο Οίκος Ταργκέριεν κυβέρνησε και τα επτά βασίλεια με τη βοήθεια του στόλου τους από δράκους. Η σειρά με πρωταγωνιστές τους Ματ Σμιθ και Ολίβια Κουκ είναι βασισμένη στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, «Fire and Blood».

4. The Lord of the Rings

Μετά από καθυστερήσεις στην παραγωγή λόγω της πανδημίας, η πολυαναμενόμενη σειρά της Amazon «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών», θα κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα του Amazon Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Η υπηρεσία streaming ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2017 ότι αγόρασε τα δικαιώματα για τη μεταφορά των επικών μυθιστορημάτων του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν στη μικρή οθόνη, σε ένα εγχείρημα που από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, πρόκειται για την ακριβότερη παραγωγή της Amazon. Η ιστορία τοποθετείται στη Δεύτερη Εποχή στην οποία ο Σάουρον απέκτησε εξουσία, σφυρηλάτησε το Ενα Δαχτυλίδι και οδήγησε στην πτώση των Εννέα Βασιλέων.

5. The First Lady

Η Βαϊόλα Ντέιβις επιστρέφει στην τηλεόραση ως παραγωγός και πρωταγωνίστρια της δραματικής σειράς του δικτύου Showtime, «The First Lady». Η πολυβραβευμένη ηθοποιός υποδύεται την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα και μαζί της συμμετέχει ένα λαμπερό καστ που αποτελείται από την Τζίλιαν Αντερσον στο ρόλο της Ελινορ Ρούσβελτ και τη Μισέλ Φάιφερ ως Μπέτι Φορντ. Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, η σειρά επικεντρώνεται στην προσωπική και πολιτική ζωή τριών μοναδικών, αινιγματικών γυναικών ακολουθώντας το ταξίδι τους στη Ουάσιγκτον μέσα από ιστορίες που θα δώσουν στον θεατή μια αίσθηση οικειότητας. Η πρώτη σεζόν θα εστιάσει σε αυτές τις τρεις γυναίκες.

6. Peaky Blinders

Η διάσημη βρετανική γκαγκστερική σειρά του BBC «Peaky Blinders», επιστρέφει στις αρχές του 2022 για την έκτη και τελευταία σεζόν. Ο Τόμας Σέλμπι (Κίλιαν Μέρφι) όπως και η υπόλοιπη οικογένειά του, θα έρθουν αντιμέτωποι με νέες περιπέτειες, ίντριγκες και αναπάντεχες εξελίξεις. Ο δημιουργός της σειράς Στίβεν Νάιτ, δήλωσε πριν από ένα χρόνο ότι ο πρωταγωνιστής θα βρεθεί σε νέες και περίπλοκες συνθήκες, όπως επίσης ότι το τελευταίο κεφάλαιο θα είναι δυνατό. Η ιστορία όμως της αγαπημένης συμμορίας του Μπερμιγχαμ δεν θα τελειώσει εδώ, καθώς θα υπάρξει κινηματογραφική συνέχεια.

7. The Crown

Η πολυβραβευμένη πρωτότυπη ιστορική δραματική σειρά του Netflix, «The Crown», θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2022 για την πέμπτη και προτελευταία της σεζόν με γεγονότα από τη σύγχρονη ιστορία της βασιλικής οικογένειας αλλά -όπως είδαμε κάθε δύο σεζόν-άλλο καστ ηθοποιών.

Ο νέος κύκλος μας συστήνει την Ιμέλντα Στόντον στο ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ, τον Τζόναθαν Πράις ως πρίγκιπα Φίλιππο, τη Λέσλι Μάνβιλ ως πριγκίπισσα Μαργαρίτα, τον Ντόμινικ Γουέστ ως πρίγκιπα Κάρολο και την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι ως πριγκίπισσα Νταϊάνα. Η κρίση στο γάμο του Καρόλου και της Νταϊάνα παρουσιάστηκε σε μεγάλο βαθμό στην τέταρτη σεζόν, οπότε είναι πολύ πιθανόν στα νέα επεισόδια να παρακολουθήσουμε τον χωρισμό, καθώς και άλλες δευτερεύουσες πλοκές.

8. How I Met Your Father (Hulu)

Μπορεί να αργησε λίγο να έρθει, αλλά πλέον είναι γεγονός. Το spinoff της κωμικής σειράς του CBS «How I Met Your Mother» με τίτλο «How I Met Your Father» θα προβληθεί μέσα από την πλατφόρμα Hulu και η πλοκή θα παρουσιαστεί μέσα από μια γυναικεία οπτική. Πρωταγωνίστρια είναι η Χίλαρι Νταφ («Younger») στο ρόλο της Σόφι, η οποία αφηγείται στον γιο της τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τον πατέρα του. Το σενάριο ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με την πρωτότυπη σειρά, οι φίλοι της Σόφι προσπαθούν να ανακαλύψουν τι επιθυμούν περισσότερο στη ζωή τους και στις σχέσεις τους.

9. 1899

Οι Γιάντγιε Φρίζε και Μπαράν μπο Οντάρ, συνδημιουργοί της βραβευμένης γερμανικής σειράς Dark, συνεργάζονται για ακόμα μια φορά με το Netflix για ένα παραφυσικό δράμα εποχής που ακολουθεί μια ομάδα Ευρωπαίων μεταναστών που εγκαταλείπουν το Λονδίνο για να βρουν μια νέα ζωή στην Αμερική. Το ταξίδι, ωστόσο, ανατρέπεται όταν στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού συναντούν ένα πλοίο-φάντασμα.

10. Star Trek: Strange New Worlds

Το σύμπαν του Star Trek φτάνει στη μικρή οθόνη μέσα από το πρόσφατο κεφάλαιο με τίτλο «Strange New Worlds». Η σειρά θα εξερευνήσει τα χρόνια όπου ο καπετάνιος Κρίστοφερ Πάικ (Ανσον Μάουντ) βρισκόταν στο τιμόνι του U.S.S Enterprise. Στο καινούργιο εγχείρημα μαζί με τον Ανσον Μάουντ, συμμετέχουν οι Ρεμπέκα Ρομέιν ως πρώτη αξιωματικός και Ιθαν Πεκ ως αξιωματικός Σποκ. Η δημιουργία της σειράς ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2020.

11. Ms. Marvel

Το «Ms. Marvel», η επερχόμενη διαδικτυακή σειρά σε παραγωγή Marvel Studios βασισμένη στην ομώνυμη ηρωίδα των κόμικ της Marvel, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα Disney+ μέσα στο 2022. Η 16χρονη Κάμαλα με καταγωγή από την Αμερική και το Πακιστάν, αγαπά τους υπερήρωες, γράφει ιστορίες γι’αυτούς μέχρι που η ίδια αργότερα θα αποκτήσει υπερηρωϊκές δυνάμεις. Οι δυνάμεις της είναι η ικανότητα να αλλάζει το σχήμα και το μέγεθος του σώματός της, ενώ σταδιακά θα αποκτά περισσότερες δεξιότητες και θα προσπαθήσει να κάνει τον κόσμο, ένα καλύτερο μέρος.

