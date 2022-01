Μπίτον, Μαζάουερ, Σμιθ για το βραβείο Ράνσιμαν

O καθηγητής Μαζάουερ είναι υποψήφιος με το «The Greek Revolution: 1821 and the Making of Modern Europe».

Ονόματα «βαριά» αλλά και πρωτοεµφανιζόµενοι συγγραφείς συγκροτούν τη μακρά λίστα για το βραβείο Ράνσιμαν 2022, που απονέμει κάθε χρόνο η Anglo-Hellenic League για βιβλία που έχουν γραφτεί στην αγγλική γλώσσα και έχουν ελληνική θεματολογία.

Η κριτική επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Φράνκοπαν ξεχώρισε 23 βιβλία από τις 62 προτάσεις που υποβλήθηκαν, τα οποία αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από μελέτες για την αρχαιότητα και τη σύγχρονη ιστορία μέχρι βιογραφίες, μυθοπλασία, ταξιδιωτικά βιβλία και συνταγές μαγειρικής. «Ως επιτροπή είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από το εύρος των υποψηφιοτήτων. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το είδος, πόσο μάλλον το θέμα, την περίοδο ή τον συγγραφέα που θα βραβευτεί το καλοκαίρι», δήλωσε.

Ανάμεσα στις υποψηφιότητες συγκαταλέγονται ο δημοσιογράφος του Economist Μπρους Κλαρκ με το νέο του βιβλίο «Athens: City of Wisdom», ο καθηγητής Ρόντρικ Μπίτον με τον τόμο «The Greeks: A global history», ο τέως πρέσβης της Μ. Βρετανίας και ιστορικός σερ Μάικλ Λιούελιν Σμιθ με τη βιογραφία του Βενιζέλου «The making of a Greek Statesman», o καθηγητής Μαρκ Μαζάουερ με το βιβλίο του για το ’21 «The Greek Revolution: 1821 and the Making of Modern Europe», ο καθηγητής Δημήτρης Τζιόβας με το βιβλίο του για την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας «Greece from Junta to Crisis: Modernization, Transition and Diversity».

Η επιτροπή θα εξετάσει ακόμη βιβλία για το Βυζάντιο, όπως το «The Virgin Mary in Byzantium» της καθηγήτριας Μέρι Κάνινγκχαμ, τη βιογραφία του ζωγράφου Τζον Κράξτον που έζησε στην Ελλάδα «John Craxton: A life of gifts» από τον συγγραφέα Ιαν Κόλινς, το μυθιστόρημα «Women of Troy» της Πατ Μπάρκερ, αλλά και το βιβλίο «Sea, salt and honey» των Νίκολας, Χλόη και Ολίβια Τσακίρη με συνταγές από την Καρδαμύλη της Μάνης.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από έπαθλο 10.000 λιρών, θα απονεμηθεί στις 13 Ιουνίου.