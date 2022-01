Κρατώντας άσβεστη την παλιά φλόγα του ροκ

Elvis Costello

The Boy Named If

EMI

Ακόμη και αν κάποιος δεν γνωρίζει μέχρι πού φτάνει η δημιουργική περιέργεια του Ελβις Κοστέλο, ακόμη και αν δεν ξέρει πόσο ακόρεστη είναι η δίψα του για τη μουσική, μπορεί να το υποψιαστεί παρατηρώντας τον και μόνο: από το 1977 που έκανε το ντεμπούτο του με τον εκρηκτικό pub rock δίσκο «My Aim Is True» μέχρι σήμερα, ο Βρετανός μοιάζει σαν να μην έχει πάψει να είναι εκείνος ο αεικίνητος νεαρός με τα μεγάλα γυαλιά, που στραβώνει νευρικά τα γόνατά του όταν παίζει κιθάρα και που, παρά τις ποπ πανκ και new wave καταβολές του, δοκιμάζει τις ικανότητές του στην τζαζ, στην κάντρι και στα μπλουζ. Πέρυσι, κυκλοφόρησε ένα remix του δεύτερου άλμπουμ του, «This Year’s Model», με τα τραγούδια του ερμηνευμένα από ισπανόφωνους τραγουδιστές· παραμένοντας χαριτωμένα σκανδαλιάρης, το ονόμασε απλώς «Spanish Model».

Μήπως λοιπόν έχει έρθει η στιγμή για μια επιστροφή στα βασικά; Αν κρίνουμε από το «Hey Clockface» του 2020 και το «Look Now» του 2018, o Ελβις Κοστέλο ενδιαφέρεται ξανά για τις πιο αγαπημένες του μουσικές φόρμες. Με το πρόσφατο «The Boy Named if», επιβεβαιώνει επίσης ότι το πιο προσφιλές για εκείνον μουσικό σχήμα δεν είναι άλλο από ένα κλασικό ροκ γκρουπ. Ο λόγος φυσικά για την μπάντα του, The Imposters, που αποτελείται από μέλη των παλιότερων Attractions, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι τα καυτά πλήκτρα του Στίβι Νιβ και τα στακάτα ντραμς του Πιτ Τόμας βρίσκονται εδώ, σε ένα σύνολο που ακούγεται ζωηρό και σφριγηλό, λες και έχει ανακαλύψει το μυστικό της μουσικής νιότης.

Ο μπροστάρης του, βέβαια, είναι κι αυτός ήδη 67 χρόνων και τα νέα του κομμάτια παραπέμπουν εύκολα σε παλιότερες δουλειές του: το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου και το «Penelope Halfpenny» έχουν κάτι από την περίτεχνη ποπ του «Imperial Bedroom», η επιθετική μπαλάντα «My Most Beautiful Mistake» και η πιο συμβατική «Paint the Red Rose Blue» θυμίζουν τραγούδια σπουδαία όσο το «Alison», ενώ το «Trick out the Truth» παραπέμπει στις πιο πολιτικές στιγμές του ανδρός.

Οχι ότι υπάρχει νοσταλγική διάθεση· εκείνος όμως ο αεικίνητος νεαρός με τα μεγάλα γυαλιά έχει ήδη δοκιμάσει τις ικανότητές του ακόμη και στην όπερα και τα δίδυμα που έχει αποκτήσει με την Νταϊάνα Κραλ είναι πλέον κοτζάμ έφηβοι – όσο να ‘ναι, δικαιούται να κρατάει άσβεστη μια παλιά φλόγα. Κι ας χρίστηκε ιππότης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, αυτός, που τόσο την έχει σαρκάσει στιχουργικά. Ερωτώμενος σχετικά σε πρόσφατη συνέντευξή του, παρατήρησε ότι ο πατέρας του, επίσης μουσικός, είχε συμμετάσχει κάποτε σε μια τελετή στο Μπάκιγχαμ, μπαίνοντας υποχρεωτικά από την πίσω πόρτα. «Σκέφτηκα λοιπόν», έλεγε ο Κοστέλο, «ότι εγώ θα μπω τουλάχιστον από την μπροστινή».

