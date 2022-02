Από την πλατφόρµα του Netflix επιλέγουμε το προσφάτως αφιχθέν «Archive 81», μια ατμοσφαιρική θρίλερ σειρά, η οποία εκτυλίσσεται επί της ουσίας σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Στο παρόν, ο ειδικός στη συντήρηση και την αποκατάσταση παλιών αρχείων Νταν Τέρνερ προσλαμβάνεται από μια μυστηριώδη εταιρεία, προκειμένου να δουλέψει πάνω σε μια πολύ συγκεκριμένη συλλογή βιντεοκασετών. Μέσα τους ο ήρωας θα ανακαλύψει την ιστορία της Μέλοντι, μιας νεαρής φοιτήτριας, η οποία κατέγραφε υλικό για την πτυχιακή της εργασία, παραμονές ενός τρομερού δυστυχήματος. Ταυτόχρονα εκεί εμφανίζεται και ο νεκρός πατέρας του, με τον Νταν να βρίσκεται πλέον χαμένος σε έναν κυκεώνα αναμνήσεων και επικίνδυνων στοιχείων. Η κλασική συνταγή του Netflix εκτελείται εδώ σχεδόν στην εντέλεια, παραδίδοντας μια μίνι σειρά που βλέπεται απνευστί.

Μια σημαντική αποκλειστική συνεργασία για την επόμενη τριετία ανακοίνωσε πρόσφατα η Cosmote TV με τα BBC Studios. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα καταφθάνουν κάθε χρόνο στη συνδρομητική πλατφόρμα περισσότερες από 45 ώρες νέων τηλεοπτικών σειρών, ενώ συνολικά θα γίνουν προσβάσιμες πάνω από 400 ώρες περιεχομένου με σπουδαίες σειρές όπως το «Small Axe» του Στιβ Μακουίν, το «Trigonometry» της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγκάρη και το «Call the Midwife». Ολα τα παραπάνω και πολλά ακόμα θα είναι διαθέσιμα και μέσω του δωρεάν on demand καταλόγου Cosmote Tv Plus.

Η ταινία τρόμου «Εξπρές των ζωντανών νεκρών» (Train to Busan/ Ertflix) διαθέτει μερικά πολύ δυνατά στοιχεία. Αφενός τον Νοτιοκορεάτη ηθοποιό Γκονγκ Γιο, που πρωταγωνιστεί εδώ, πριν γίνει διεθνής αστέρας χάρη στον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά «Το παιχνίδι του καλαμαριού» (Squid Game). Αφετέρου τη σκηνοθεσία και το έξυπνο, γοργό σενάριο του Σανγκ-χο Γεόν. Ετσι, αν και το φιλμ είναι ουσιαστικά ένα θρίλερ με ζόμπι –θέμα χιλιοειπωμένο– καταφέρνει να κρατήσει τον θεατή κολλημένο στην οθόνη για σχεδόν δύο ώρες. Στην Νότιο Κορέα ένας αγνώστου ταυτότητας ιός σαρώνει τη χώρα, με τους μοναδικούς σώους επιβάτες ενός τρένου να παλεύουν μέχρι θανάτου για να επιβιώσουν. Η πλοκή διαθέτει όλα τα δέοντα κλισέ του είδους –ξέφρενη, αιματηρή βία, σκηνές έντασης, σύγκρουση τρένου–, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζεται με ενδιαφέροντες χαρακτήρες.