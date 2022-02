Γυναικεία κυριαρχία στην Μπερλινάλε

«Για έναν καλλιτεχνικό διευθυντή κινηματογραφικού φεστιβάλ, κάθε ταινία που φιλοξενείται εκεί είναι σαν παιδί του. Τις αγαπά όλες. Ειδικά φέτος, ωστόσο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι έφεραν τις ταινίες τους, όπως κι εκείνους που δούλεψαν προκειμένου να διοργανωθεί η Μπερλινάλε», επισήμανε συγκινημένος ο Κάρλο Σατριάν, ανοίγοντας την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Βερολίνο. Το φεστιβάλ φυσικά συνεχίζεται μέχρι τις 20 του μήνα, ωστόσο το διαγωνιστικό τμήμα-εξπρές ολοκληρώθηκε μέσα στις πρώτες έξι ημέρες και η Χρυσή Αρκτος βρήκε… ιδιοκτήτη.

Για την ακρίβεια ιδιοκτήτρια, αφού το «Αλκαράς» της Καταλανής Κάρλα Σιμόν κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο, με την κριτική επιτροπή του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν να συγκινείται από την ιστορία της οικογένειας αγροτών, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τον κυνισμό του σύγχρονου κόσμου. Αυτό ήταν το δεύτερο φιλμ της Σιμόν έπειτα από το επίσης όμορφο «Summer 1993» και σίγουρα της εξασφαλίζει μια θέση ανάμεσα στις σπουδαίες νέες φωνές του ευρωπαϊκού σινεμά.

Η κωμικός Μελτέμ Καπτάν κέρδισε το βραβείο της κορυφαίας ερμηνείας.

Οι τελευταίες, πάντως, φαίνεται πως περιλαμβάνουν αρκετές ακόμη γυναίκες, τουλάχιστον αν λάβει υπόψη κανείς τις φετινές Αργυρές Αρκτους της Μπερλινάλε, οι οποίες κατέληξαν σχεδόν αποκλειστικά σε χέρια γένους θηλυκού. Καλύτερο σενάριο στη Λάιλα Στίλερ για το «Ραμπιγιέ Κουρνάζ vs Τζορτζ Μπους»· καλύτερη σκηνοθεσία στην Κλερ Ντενί για τα γεμάτα ένταση κοντινά της στο «Both Sides of the Blade»· βραβείο επιτροπής στη Νατάλια Λόπες Γκαγιάρντο για το «Robe of Gems». Το… σερί έσπασε ο Κορεάτης Χονγκ Σανγκσού, στον οποίο απονεμήθηκε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής για το «The Novelist’s Film», έναν ύμνο στις τυχαίες συναντήσεις αλλά και στη σημασία της ειλικρίνειας στον συχνά απατηλό κόσμο του σινεμά.

Οσο για τις ερμηνείες, η Μπερλινάλε φέτος πρωτοτύπησε, σε μια «πολιτική τοποθέτηση», όπως δήλωσαν εξαρχής οι διοργανωτές. Σύμφωνα με αυτήν απονεμήθηκαν δύο μόνο βραβεία, για τον καλύτερο πρώτο και δεύτερο ρόλο δίχως να γίνεται διαχωρισμός φύλου ανάμεσα στους νικητές κάθε κατηγορίας. Κάπως έτσι η ομολογουμένως υπέροχη Τουρκογερμανίδα κωμικός Μελτέμ Καπτάν κέρδισε για την ερμηνεία-οδοστρωτήρα στο «Ραμπιγιέ Κουρνάζ vs Τζορτζ Μπους», ενώ στον υποστηρικτικό ρόλο αναδείχθηκε η Λάουρα Μπασούκι του βαθιά νοσταλγικού «Nana» της Καμίλα Αντίνι. Τέλος, ειδική μνεία αξίζει το «Myanmar Diaries», στο οποίο απονεμήθηκε το βραβείο του καλύτερου ντοκιμαντέρ για τη γενναιότητα των ανώνυμων κινηματογραφιστών του, που αψήφησαν το δικτατορικό καθεστώς της Μιανμάρ προκειμένου να το γυρίσουν.