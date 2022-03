Ο Μάρκαρης για το έργο του

Ο δημοφιλής συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας Πέτρος Μάρκαρης είναι ο επόμενος καλεσμένος του «Ιανού» στο πλαίσιο της νέας σειράς αφιερωμάτων με τίτλο «Πολυφωνική παρουσίαση». Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Νίκο Θρασυβούλου για τα δύο καινούργια του βιβλία, «Η τέχνη του τρόμου και άλλα διηγήματα» και «Το κίνημα της αυτοκτονίας», που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κείμενα, και με τη δημοσιογράφο Μικέλα Χαρτουλάρη για τα βιβλία «Νυχτερινό δελτίο», «Αμυνα ζώνης», «Η εποχή της υποκρισίας» και «Ο φόνος είναι χρήμα», που κυκλοφορούν επίσης από τις εκδόσεις Κείμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον «Ιανό» της Αθήνας (Σταδίου 24) την Τρίτη 29 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι YouTube και στη σελίδα Facebook του «Ιανού».

Το παιδικό βιβλίο στην Μπολόνια

Με το βλέμμα στραμμένο στον πόλεμο της Ουκρανίας ξεκίνησε χθες η μεγάλη διεθνής έκθεση βιβλίου στην ιταλική Μπολόνια. Στους χώρους της έκθεσης εκπροσωπείται και η Ουκρανία με ένα περίπτερο «μανιφέστο», το οποίο φέρει αφίσες και μηνύματα κατά του πολέμου και της ρωσικής εισβολής. Η έκθεση ακύρωσε τη συνεργασία με τους ρωσικούς κρατικούς φορείς του βιβλίου και προσκάλεσε Ουκρανούς συγγραφείς, εκδότες και εικονογράφους στη θέση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων των Ρώσων εκπροσώπων. Μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, ο Ισραηλινός συγγραφέας Ετγκαρ Κέρετ θα δώσει αύριο μια διάλεξη με θέμα «What stories can you tell in times of war?» (Τι ιστορίες να πεις σε καιρό πολέμου;). Στην έκθεση συμμετέχει και η Ελλάδα με το περίπτερο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (φωτ.) και 250 τίτλους παιδικών βιβλίων.

Τοίχοι ποίησης για την ειρήνη

Προβολές σύντομων κειμένων, ποιημάτων, στίχων και φράσεων από εμβληματικούς ποιητές διοργανώνει η «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Τα «Λόγια των τοίχων» παίρνουν ρυθμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι τοίχοι της πόλης θα γεμίσουν με στίχους των Σεφέρη, Ελιοτ, Ρίτσου, Τσέλαν, Ελύτη, Κάλβου, Σολωμού, Αναγνωστάκη, Μέσκου κ.ά. που περιγράφουν τη βαναυσότητα του πολέμου και υμνούν την ειρήνη. Οι προβολές θα γίνουν την Τρίτη 29 Μαρτίου.