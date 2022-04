«Μικρές Λαζαρίνες»: Πασχαλινά έθιμα

Το έθιμο των Λαζαρίνων αναβιώνει η Ολγα Γκαραγκούνη-Σκόνδρα μέσα από το βιβλίο της «Μικρές Λαζαρίνες», σε εικονογράφηση Σύλβιας Βλάχου (εκδ. Φθόγγος). Στο βιβλίο, η συγγραφέας αφηγείται το θαύμα της ανάστασης του Λαζάρου, που γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Βαΐων, και τα παραδοσιακά κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά στο χωριό Σαρακήνα της Θεσσαλίας. Το Σάββατο του Λαζάρου θεωρείται μία από τις πιο χαρμόσυνες γιορτές της Σαρακοστής, που προηγείται του θρήνου της Μεγάλης Εβδομάδας.

Για ρεπορτάζ στο μουσείο

Μιλάνε τα αγάλματα; Και όμως, ναι. Ειδικά όταν κάνει τις ερωτήσεις ο Ευτύχης, ο ρεπόρτερ των μουσείων, στο βιβλίο της Μαίρης Βογιατζή «Συνέντευξη με έναν κούρο» της Ελληνοεκδοτικής. Με την εικονογράφηση της Ράνιας Ηλιάδου, ο Ευτύχης παίρνει συνέντευξη από τον διάσημο κούρο της Σάμου για τη σχολική του εφημερίδα. Μέσα από τις ερωτήσεις του ρεπόρτερ, οι μικροί και οι μεγάλοι αναγνώστες παίρνουν πληροφορίες για τον ίδιο τον κούρο, για το μέγεθός του, το πώς και πότε ανακαλύφθηκε, για την καλλιτεχνική αξία του αγάλματος και για το ίδιο το νησί της Σάμου. Στο τέλος του βιβλίου οι φίλοι του Ευτύχη μπορούν να γράψουν το δικό τους ρεπορτάζ από το αγαπημένο τους μουσείο.

Για τα παιδιά της Ουκρανίας

Περισσότερες από 75.000 λίρες συγκέντρωσε η καμπάνια ανεξάρτητων εκδοτικών οίκων της Μεγάλης Βρετανίας «Packed with Hope» με στόχο την προσφορά βοήθειας στους Ουκρανούς μετανάστες της ρωσικής εισβολής. Επίσης, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό περιοδικό The Bookseller, συγκεντρώθηκαν ακόμη 10.000 σακίδια που γέμισαν με αντικείμενα, όπως βιβλία λογοτεχνίας και δραστηριοτήτων, ζεστά ρούχα και γλυκά, συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών, τα οποία θα μοιραστούν σε παιδιά προσφύγων στα σύνορα Ουκρανίας – Ρουμανίας, από τους εκδοτικούς οίκους Little Toller και Bluemoose, που είχαν και την ιδέα της πρωτοβουλίας. Μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι, όπως Bloomsbury, Hachette και Graffeg, δώρισαν 40.000 βιβλία, ενώ ένας αμερικανικός εκδοτικός οίκος τύπωσε 10.000 δίγλωσσα βιβλία.