«Metal Lords»: Ο ήχος της μέταλ έρχεται να κατακλύσει το Netflix

Ο «σκληρός» ήχος της μέταλ έρχεται να κατακλύσει αυτή την εβδομάδα την πλατφόρμα του Netflix, στην οποία προσγειώθηκε το «Metal Lords». Τηρώντας τους περισσότερους άγραφους κανόνες και τις συμβάσεις της εφηβικής κομεντί, η ταινία που φέρει τη σεναριακή υπογραφή του Ντ. Μπ. Γουάις («Game of Thrones») μας στέλνει στον μικρόκοσμο ενός αμερικανικού γυμνασίου. Εκεί, δύο φίλοι ετοιμάζουν τη μέταλ μπάντα τους, προκειμένου να λάβουν μέρος σε έναν διάσημο μουσικό διαγωνισμό. Η έλευση, ωστόσο, μιας ταλαντούχας αλλά απρόβλεπτης τσελίστριας απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Το φιλμ του Netflix είναι πάνω από όλα διασκεδαστικό, με το παράξενο, «αμήχανο» χιούμορ και τους γοργούς ρυθμούς του. Φυσικά και με τις μουσικές, οι οποίες καταφθάνουν μέσα από τις πιο χρυσές σελίδες της μέταλ ανθολογίας.

Υπομονή μέχρι τις 27 Μαΐου θα πρέπει να κάνουν οι φαν του «Stranger Things», προκειμένου να απολαύσουν τον τέταρτο κύκλο της αγαπημένης τους σειράς. Αυτός, ωστόσο, αναμένεται να τους «αποζημιώσει», όπως φαίνεται και από το πιο πρόσφατο τρέιλερ. Εκεί, όπως είχαν υποσχεθεί οι παραγωγοί, βλέπουμε ένα σόου που κλίνει περισσότερο προς το είδος του τρόμου, ταιριάζοντας και με τους σχεδόν ενηλίκους πια (στην πραγματική ζωή) πρωταγωνιστές. Οι τελευταίοι ετοιμάζονται για πόλεμο ενάντια στο τρομακτικό «Upside Down».

Δύο νέα κανάλια ντοκιμαντέρ εντάσσει στο πρόγραμμά της η Nova. Τα Viasat Explore και Viasat Nature εξερευνούν από τη μία τον συναρπαστικό κόσμο της φύσης, όμορφο και άγριο ταυτόχρονα, και από την άλλη τα παράξενα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ειδικότερα στο Viasat Nature υπάρχουν προγράμματα όπως το «Attenborough and the Mammoth Graveyard» του θρυλικού σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, οι κυνηγοί φιδιών «Aussie Snake Wranglers» και ακόμη τα «Evolve» και «Wildlife Rescue Australia». Από την άλλη, στο Viasat Explore παρακολουθούμε απίθανες ιστορίες απλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο, σε προγράμματα όπως τα «Massive Engineering Mistakes», «Demolition Down Under», «Monster Carp» και «Flipping Bangers». Οι συνδρομητές της Nova μπορούν να έχουν πρόσβαση στα νέα κανάλια και μέσω των υπηρεσιών Catch Up 7 ημερών και On Demand.