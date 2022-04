Τα πρόσωπα της Μεγάλης Παρασκευής

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από μάχη με τον κορωνοϊό σε νοσοκομείο του Παρισιού, ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ποιητής Ροβήρος Μανθούλης (φωτ.). Πήρε μέρος στην Αντίσταση με την ΕΠΟΝ, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και κινηματογράφο και θέατρο στη Νέα Υόρκη, και διακρίθηκε στο είδος του ντοκιμαντέρ. Γύρισε, επίσης, ταινίες, όπως «Ψηλά τα χέρια Χίτλερ» και «Πρόσωπο με πρόσωπο» (η οποία απαγορεύτηκε από τη χούντα, οδηγώντας τον σε εξορία στο Παρίσι), ενώ το 1975 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της ΕΡΤ, συνεχίζοντας κατόπιν να παραμένει δραστήριος σε Ελλάδα και Γαλλία.

(…) Εξαλλος φαίνεται πως έχει γίνει ο θρύλος του NBA Τζέρι Γουέστ (φωτ.) με την απεικόνισή του στην (εξαιρετική) σειρά του HBO «Winning Time». Ο Γουέστ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέισον Κλαρκ, έφτασε στο σημείο να μηνύσει πρόσφατα τους δημιουργούς της σειράς εξαιτίας των «εσκεμμένα λανθασμένων χαρακτηρισμών» και του «δίχως βάση πορτρέτου» που, όπως ισχυρίζεται, σχηματίζει για εκείνον ο θεατής.

(…) Λιτό αλλά ατμοσφαιρικό είναι το βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε ο Τζιμ Τζάρμους (φωτ.) για λογαριασμό της Cat Power και του νέου της τραγουδιού «Α Pair of Brown Eyes», που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Covers», ενώ είναι η πρώτη φορά από το 2006 που ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός μουσικού βίντεο. Τελευταία του δουλειά ήταν το υπέροχο «Steady as She Goes» των Raconteurs.