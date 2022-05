Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: «Ωδή στην ομορφιά» με σύγχρονο χορό

Η ομάδα χορού Peeping Tom στο σπονδυλωτό έργο με τίτλο «The missing door, the lost room, the hidden floor», που θα παρουσιαστεί στην έναρξη του Φεστιβάλ. [Virginia Rota, Peeping Tom]

Την πρώτη του διεθνή συμπαραγωγή ανακοίνωσε χθες το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (15-24/7), ίσως ενδεικτικό δείγμα της ωριμότητάς του και των μελλοντικών του στόχων καθώς πλησιάζουν τα τριακοστά του γενέθλια. Το έργο με τίτλο «Neighbours» που θα δούμε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας στις 19 Ιουλίου, είναι το αποτέλεσμα συνέργειας μεταξύ του Φεστιβάλ και ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, του Sadler’s Wells του Λονδίνου. Πρόκειται για μια πολυπολιτισμική σύνθεση: δύο διακεκριμένοι χορευτές, ο Ραούφ «Ράμπερ Λεγκς» Γιασίτ, κουρδικής καταγωγής, και ο Μπριγκέλ Γκιόκα από την Αλβανία, συνεργάζονται με τον επίσης Aνατολίτη μουσικό και συνθέτη Ρουσάν Φιλιζτέκ για τη δημιουργία αυτού του έργου που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία του. Η παράσταση δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον σπουδαίο Αμερικανό χορογράφο Γουίλιαμ Φόρσαϊθ, ενώ παρουσιάζεται με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη.

Το 2025 το Φεστιβάλ κλείνει 30 χρόνια, και σε αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να αποτελεί «την κορυφαία διοργάνωση χορού στη χώρα μας και ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ στον τομέα του με διεθνή απήχηση», δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη Tύπου η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Πιστό κοινό αλλά επίσης υψηλές προδιαγραφές και συνεπής παρουσία είναι το μυστικό της επιτυχίας του, αρχές που σέβεται και εξελίσσει η καλλιτεχνική διευθύντρια Λίντα Καπετανέα. Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει τίτλο «Ωδή στην ομορφιά», εμπνέεται από τις καλλιτεχνικές συγγένειες και εκφράζεται από τις χειρονομίες, τα λόγια, τις πράξεις, τις σχέσεις μεταξύ των σωμάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη –από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, μπρέικινγκ (breaking) και κραμπ (krump)–, ενώ καλλιτέχνες από 10 χώρες του εξωτερικού θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε Ελληνες ομότεχνους.

Ανοίγει τις πόρτες του στις 15 Ιουλίου με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το «Triptych: The missing door, the lost room and the hidden floor» από την ομάδα Peeping Tom. Είναι μια δίωρη πολυβραβευμένη δημιουργία των Γκαμπριέλα Καρίτσο και Φρανκ Σαρτιέ σε νέα σύνθεση, ένας συνδυασμός χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, μαγείας, εφέ, σλάπστικ κωμωδίας και ακροβατικών με εντυπωσιακή εναλλαγή σκηνικών (15-16/7, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας). Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23 Ιουλίου με την εξαιρετική και αισθητικά παράσταση «Sonoma» του πολυβραβευμένου δημιουργού από τη Βαλένθια Μάρκος Μοράου και της ομάδας La Veronal. Στο «Sonoma», μια ομάδα 10 ερμηνευτριών αρθρώνουν με την κίνηση και τον ρυθμό μια τελετουργική ιαχή, αφού κατά τη διάρκεια του τελετουργικού που ξεκινάει με την απαγγελία των Ευαγγελίων φτάνουν συνειρμικά στην άγνωστη περιοχή της αποκάλυψης των δικών τους δυνάμεων.