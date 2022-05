Ιερώνυμος Μπος: Η κληρονομιά του «δασκάλου»

Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης παρουσιάζει τον σπουδαίο Ολλανδό δάσκαλο Ιερώνυμο Μπος σε μια εμβληματική έκθεση, που είναι παράλληλα μία από τις σημαντικότερες στον διεθνή μουσειακό κόσμο τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η έκθεση «Between Hell and Paradise. The Enigmatic World of Hieronymus Bosch» (Μεταξύ Κόλασης και Παραδείσου. Ο αινιγματικός κόσμος του Ιερώνυμου Μπος), με περίπου 90 έργα –σχεδόν το ήμισυ του ζωγραφικού έργου του–, ζωντανεύει τον μοναδικό κόσμο του ζωγράφου, εστιάζοντας παράλληλα στην πνευματική κληρονομιά του ύστερου Μεσαίωνα. Η έκθεση εξερευνά αιώνια ανθρώπινα θέματα που απέδωσε ο Μπος σε μιαν εντελώς πρωτότυπη εικονογραφική γλώσσα: την επιλογή μεταξύ αρετής και κακίας, τα ζητήματα της πίστης και της αλήθειας, την εμπειρία των απεριόριστων επιθυμιών και την κυριαρχία τους, καθώς και την πνευματική ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Εως 17/7.