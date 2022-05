To «Rick and Morty» επιστρέφει ως anime

Το σύμπαν του «Rick and Morty» είναι φτιαγμένο με τέτοιον τρόπο που κυριολεκτικά τα πάντα μπορούν να συμβούν -άλλωστε, ο χώρος και ο χρόνος είναι έννοιες πολύ σχετικές σε αυτό.

Κάτι που θα συμβεί πάντως τώρα στην επιτυχημένη σειρά animation είναι ότι θα επιστρέψει…ως anime με ένα spinoff 10 επεισοδίων, όπως ανακοίνωσε η Adult Swim.

Το «Rick and Morty: The Anime» όπως θα λέγεται το ειδικό αυτό πακέτο επεισοδίων θα φέρει την υπογραφή του Τακάσι Σάνο, γνωστού για το anime «Tower of God». Μάλιστα, ο δημιουργός είχε σκηνοθετήσει και γράψει και δύο ειδικά επεισόδια του «Rick and Morty» στο παρελθόν, το «Rick and Morty vs. Genocider» και το «Summer Meets God (Rick Meets Evil)».

Το «Rick and Morty: The Anime» βρίσκεται αυτή την στιγμή στο στάδιο παραγωγής και αναμένεται να προβληθεί από το Adult Swim και το HBO Max. Μέχρι τότε, μπορείτε να δείτε ξανά την πέμπτη και νεότερη ως τώρα σεζόν της σειράς που κυκλοφόρησε πέρυσι.

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.