Πρόσωπα της Πέμπτης (19/05)

Στην οθόνη θα μεταφερθεί το βιβλίο της Μάργκαρετ Ατγουντ «Stone Matress» από τη σκηνοθέτιδα Λιν Ράμσι, γνωστή από την ταινία «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν», και με ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών, όπως η Τζουλιάν Μουρ (φωτ.) και η Σάντρα Ο. Την παραγωγή θα αναλάβει η Amazon με τη συνεργασία του Studio Canal και του Film 4. Το βιβλίο θίγει ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μητρότητας, καταπίεσης σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό μιας κρουαζιέρας αναψυχής, στην οποία επιβιβάζεται μια συνταξιούχος φυσιοθεραπεύτρια.

(…) Διεθνές αφιέρωμα στην ποιήτρια Σίλβια Πλαθ διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τις 20 Μαΐου με τίτλο «Sylvia Plath and Trans-Atlanticis». Η ημερίδα θα φιλοξενήσει μελετητές της διάσημης ποιήτριας, συγγραφείς, ποιητές, ανάμεσα στους οποίους και η συγγραφέας Χέδερ Κλαρκ του βιβλίου «Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath» που ήταν υποψήφιο για το βραβείο Πούλιτζερ.

(…) «Επιστρέφει» στις οθόνες, έστω και αν είναι μόνο ψηφιακός, ο «πατέρας» της Marvel Comics, Σταν Λι . Ο Λι έφυγε από τη ζωή το 2018, αλλά χάρη σε μια συμφωνία του Stan Lee Universe, μιας νέας εταιρείας των Genius Brands International και της PAW! Entertainment, το όνομα, η φωνή ακόμη και η παρουσία του Σταν Λι μέσω της τεχνολογίας θα μπορεί να είναι κομμάτι ταινιών της Marvel και της Disney.