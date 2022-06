Οκτώ τίτλοι διεκδικούν το φετινό βραβείο Ράνσιμαν

Υποβλήθηκαν εξήντα δύο προτάσεις, από αυτές ξεχώρισαν αρχικά είκοσι τρεις, όμως εδώ και λίγο καιρό, η κριτική επιτροπή του βραβείου «Ράνσιμαν» έχει έτοιμη και τη βραχεία λίστα του: οκτώ τίτλοι, που εστιάζουν κυρίως στη νεότερη ελληνική ιστορία, αλλά και στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο και που εντάσσονται στο είδος της ιστορίας, της βιογραφίας και της μυθοπλασίας, διεκδικούν φέτος το βραβείο (αλλά και το συνοδευτικό έπαθλο των 10.000 λιρών) που θεσπίστηκε από τον ελληνοβρετανικό σύλλογο Anglo-Hellenic League το 1986 προς τιμήν του βυζαντινολόγου σερ Στίβεν Ράνσιμαν (1903-2000), με στόχο να επιβραβεύονται ετησίως αξιόλογα αλλά και συναρπαστικά βιβλία ελληνικής θεματολογίας, γραμμένα ή μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, η βραχεία λίστα του βραβείου «Ράνσιμαν» για το έτος 2022 περιλαμβάνει τα εξής βιβλία (σε αλφαβητική σειρά βάσει επωνύμου): το μυθιστόρημα της Νεκταρίας Αναστασιάδου «A Recipe for Daphne» (American University of Cairo Press) και τη βιογραφία του Βρετανού ζωγράφου Τζον Κράξτον, διά χειρός Ιαν Κόλινς, «John Craxton: A Life of Gifts» (Yale UP – στα ελληνικά από τον Πατάκη ως «John Craxton: Ο αγαπημένος της ζωής»)· τον πρώτο τόμο της βιογραφίας του Ελευθέριου Βενιζέλου με τίτλο «Venizelos: The Making of a Greek Statesman, 1864-1914» που έγραψε ο διπλωμάτης, ιστορικός και πρώην πρέσβης της Βρετανίας στην Ελλάδα σερ Μάικλ Λιουέλιν Σμιθ (C Hurst & Co – αναμένεται από τις εκδόσεις της Εστίας), καθώς και την ιστορική μελέτη του Μαρκ Μαζάουερ «The Greek Revolution: 1821 and the Making of Modern Europe» (Penguin – στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια ως «Η ελληνική επανάσταση»)· το μυθιστόρημα της Πατ Μπάρκερ «The Women of Troy» (Penguin), καθώς και το «The Byzantine Sinbad», δηλαδή την αγγλική έκδοση μιας απόδοσης έργων του Αραβα συγγραφέα Συντίπα από τον Βυζαντινό λόγιο Μιχαήλ Ανδρεόπουλο, σε αγγλική μετάφραση των Τζέφρι Μπένεκερ και Κρεγκ Γκίμπσον (Harvard UP)· το μυθιστόρημα της Ρουθ Πάντελ «Daughters of the Labyrinth» (Little Brown) και τέλος, το «Greece from Junta to Crisis: Modernization, Transition and Diversity» του νεοελληνιστή Δημήτρη Τζιόβα (Bloomsbury – αναμένεται από τον Gutenberg).

Η κριτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας και διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Πίτερ Φράνκοπαν, θα ανακοινώσει τον νικητή και θα του απονείμει το βραβείο στις 13 Ιουνίου, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο. Τον θεσμό υποστηρίζουν το Ιδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη και το Ιδρυμα Λεβέντη.