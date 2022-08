Πρόσωπα της Τετάρτης

Με ένα σατιρικό μιούζικαλ για τον βίο και την πολιτεία του πρίγκιπα Αντριου (φωτ.) θα γιορτάσει τα 40 του χρόνια το βρετανικό κανάλι Channel 4. Το μιούζικαλ εστιάζει στο σκάνδαλο που ταρακούνησε τον βρετανικό θρόνο και συσχετίζει τον πρίγκιπα με τον παιδόφιλο Τζέφρι Επσταϊν και στον συμβιβασμό των πολλών εκατομμυρίων λιρών που έκανε για να μη δικαστεί ως κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση. Το μαύρο πρόβατο της βασιλικής οικογενείας θα υποδυθεί ο κωμικός Κιέραν Χόντγκσον, που είναι και ο δημιουργός του μιούζικαλ.

(…) Χαμόγελα στην ομάδα του ΗΒΟ, στους ηθοποιούς και στον συγγραφέα Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (φωτ.) έφερε η πρεμιέρα του «House of the Dragon», καθώς δεν επέστρεψαν μόνο οι δράκοι στις οθόνες της τηλεόρασης αλλά και οι τηλεθεατές του δικτύου. Το πρώτο επεισόδιο της spin off σειράς του «Game of Thrones» συγκέντρωσε τα μάτια 9,9 εκατομμυρίων τηλεθεατών, αριθμό-ρεκόρ για τα δεδομένα του ΗΒΟ.

(…) Επεσαν τα «νούμερα» του Γουίλ Σμιθ (φωτ.) μετά την επίθεση στον Κρις Ροκ τη βραδιά των Οσκαρ στις μετρήσεις που κάνουν εταιρείες για την απήχηση των σταρ του Χόλιγουντ, σύμφωνα με το Variety. Ο Σμιθ ήταν σταθερά στην πρώτη πεντάδα των πιο αγαπημένων ηθοποιών, μαζί με τον Τομ Χανκς και τον Ντένζελ Ουάσιγκτον, αλλά πλέον έχει κατρακυλήσει αρκετές θέσεις προς τα κάτω.