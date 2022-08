Πρόσωπα της Πέμπτης

Μια επιτροπή πολιτικής δράσης (PAC) δώρισε 650.000 δολάρια στο Ιδρυμα Σμιθσόνιαν, με τα περισσότερα από αυτά να διατίθενται για τη δημιουργία πορτρέτων του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ (φωτ.). Οι πίνακες θα μεταφερθούν τελικά στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στην Ουάσιγκτον, όπου βρίσκονται επί του παρόντος όλα τα άλλα πρόσφατα προεδρικά πορτρέτα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το πορτρέτο ενός πρώην προέδρου χρηματοδοτείται από πολιτική οργάνωση.

(…) Η Χίλαρι Ρόνταμ Κλίντον (φωτ.) και η κόρη της Τσέλσι Κλίντον παίρνουν συνεντεύξεις από γυναίκες που θαυμάζουν. Η πρώην Πρώτη Κυρία, γερουσιαστής και υπουργός Εξωτερικών πρωταγωνιστεί στο «Gutsy», μια σειρά ντοκιμαντέρ AppleTV+ σε 8 μέρη, που βασίζεται στο μπεστ σέλερ βιβλίο των Κλίντον: «The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience». Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου.

(…) Ο 52χρονος Καναδός χορευτής Αρον Ουάτκιν (φωτ.) θα είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Μπαλέτου της Αγγλίας και θα διαδεχθεί την Ταμάρα Ρόχο τον Αύγουστο του 2023. Ο Ουάτκιν ήταν επί 16 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής του Semperoper Ballett στη Δρέσδη και μολονότι ως χορευτής δεν είναι αστέρας του διαμετρήματος της Ρόχο, έχει έως τώρα μια σταθερή και αξιόλογη πορεία.