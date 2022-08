Πρόσωπα της Παρασκευής

Το έργο του «Love Is The Message, The Message Is Death», ένα βίντεο που ανιχνεύει την αφροαμερικανική ταυτότητα, θα παρουσιάσει από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, στο φεστιβάλ «Πειραιάς Artport II» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο Αρθουρ Τζέιφα (φωτ.). Βραβευμένος με το Χρυσό Λιοντάρι στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2019, ο Αφροαμερικανός εικαστικός και κινηματογραφιστής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της πλατφόρμας «Greece in USA» και της διοίκησης του θεάτρου.

(…) Με ένα δεύτερο, καινούργιο τρέιλερ, που αυτή τη φορά αποκαλύπτει και τη μορφή του βασικού της ήρωα, ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στις 8 Σεπτεμβρίου η ταινία «Πινόκιο» της Ντίσνεϊ. Σκηνοθετημένη από τον Ρόμπερτ Ζεμέκις, η ταινία, που θα προβληθεί στην πλατφόρμα Disney+, αποτελεί έναν συνδυασμό live action και χαρακτήρων CGI (όπως είναι ο ίδιος ο Πινόκιο), ενώ το καστ περιλαμβάνει τον Τομ Χανκς (φωτ.) στον ρόλο του Τζεπέτο, τους Σίνθια Ερίβο, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ κ.ά.

(…) Ο τίτλος του είναι «The Car» και το εξώφυλλό του απεικονίζει ένα μυστηριώδες αυτοκίνητο. Ερχεται τέσσερα χρόνια μετά το «Tranquility Base Hotel & Casino» και όπως κι εκείνο, έχει γραφτεί από τον μπροστάρη της μπάντας, Αλεξ Τέρνερ (φωτ.). Το έβδομο άλμπουμ των Arctic Monkeys βέβαια έχει και ημερομηνία κυκλοφορίας: την 21η Οκτωβρίου. Και η περιοδεία για την προώθησή του έχει ήδη ξεπουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια του ευρωπαϊκού σκέλους της, που ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες.