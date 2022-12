Μουσική, ταινίες, βιβλία: Τα αγαπημένα του Μπαράκ Ομπάμα για το 2022

«Μουσική, ταινίες, βιβλία, αυτά τα πράγματα μετράνε», έλεγε κάποτε ο κεντρικός ήρωας του «High Fidelity» του Νικ Χόρνμπι, κάτι που όπως φαίνεται ο Μπαράκ Ομπάμα δεν άφησε να πέσει κάτω.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, λοιπόν, όπως κάθε πιστός της ποπ κουλτούρας, στο τέλος κάθε χρονιάς οργανώνει όσα άκουσε, είδε, διάβασε και τελικά ξεχώρισε σε λίστες τις οποίες και δημοσιεύει.

Έτσι, λοιπόν, πριν λίγες μέρες, ο Ομπάμα δημοσίευσε τις λίστες με τα αγαπημένα του τραγούδια, τις αγαπημένες του ταινίες και τα αγαπημένα του βιβλία από τη χρονιά που φεύγει.

Ως συνήθως, οι λίστες του Ομπάμα δεν έχουν πολλά να ζηλέψουν από τις «επίσημες» λίστες μέσων που κυκλοφορούν εκεί έξω. Στη μουσική του λίστα, για παράδειγμα, βλέπουμε πως φέτος άκουσε πολύ Κέντρικ Λαμάρ, Lizzo, Μπιγιονσέ αλλά από τις επιλογές του δεν έλειψε και ο Bad Bunny, μεταξύ πολλών άλλων.

I always enjoy sharing my end of year music playlist with all of you — and this year we heard a lot of great songs. Here are some of my favorites.

Are there any songs or artists I should check out? pic.twitter.com/qkwm4UOzMD

— Barack Obama (@BarackObama) December 23, 2022