Πέθανε ο συνθέτης Μπερτ Μπάκαρα, ένας από τους μεγαλύτερους μουσουργούς της ποπ

Ο Μπερτ Μπάκαρα, ο ταλαντούχος ποπ συνθέτης, μαέστρος και παραγωγός της «ρομαντικής αισιοδοξίας» της δεκαετίας του ’60, πέθανε την Τετάρτη, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 94 ετών.

Η εκπρόσωπός του Τίνα Μπρέισαμ επιβεβαίωσε τον θάνατό του, χωρίς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Αμερικανός πιανίστας συνέθεσε εκατοντάδες ποπ τραγούδια, πολλά από τα οποία γράφτηκαν σε συνεργασία με τον στιχουργό Χαλ Ντέιβιντ. Το 2015, το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε τον Μπάκαρα και τπμ Ντέιβιντ στο Νο32 της λίστας με τους 100 καλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών.

Πηγή Associated Press

Βραβευμένα με τρία Όσκαρ και έξι βραβεία Grammy, τα τραγούδια του Μπάκαρα έχουν ηχογραφηθεί σε αμέτρητα στούντιο του πλανήτη, από περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες.

Πολλά τραγούδια του έχουν βρεθεί στην κορυφή του Billboard Hot 100 όπως τα “This Guy’s in Love with You” (1968), “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” (1969), “(They Long to Be) Close to You” (1970), “The Arthur’s Theme (Best That You Can Do)” (1981) και “That’s What Friends Are For” (1986).

Σημαντική προσωπικότητα του «κύματος» easy listening, ο Μπάκαρα έγραψε πολλά κομμάτια για σημαντικές ταινίες μεγάλου μήκους.

Η μουσική του Μπάκαρα χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστες συγχορδίες, με σαφή επιρροή από τις σπουδές του στην τζαζ. Οι ηχογραφήσεις του διακρίνονται για τις πρωτότυπες επιλογές οργάνων σε μικρές ορχήστρες.

Οι New York Times γράφουν για τον Μπάκαρα πως το ώριμο στιλ του θα μπορούσε να περιγραφεί ως «βαγκνερική lounge μουσική» που συνδυάζει «χρωματικές αρμονίες» με μελωδίες της συμφωνικής μουσικής του τέλους του 19ου αιώνα, με σύγχρονη ποπ ενορχήστρωση και στακάτο, ορμητικό ρυθμό.

Ο Μπάκαρα συνέθεσε τη μουσική για το φιλμ του 1967 «Τζέιμς Μποντ 007: Καζίνο Ρουαγιάλ», που περιελάμβανε την επιτυχία “The Look of Love”, που ερμήνευσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ. Το σάουντρακ θεωρείται μια από τις καλύτερες ηχογραφήσεις βινυλίου όλων των εποχών, και είναι περιζήτητο από συλλέκτες δίσκων.

Μπάκαρα και Ντέιβιντ συνεργάστηκαν επίσης με τον παραγωγό του Μπρόντγουεϊ, Ντέιβιντ Μέρικ, στο μιούζικαλ “Promises, Promises” του 1968 και το 1969 σηματοδότησε, ίσως, την πιο επιτυχημένη συνεργασία τους, με το βραβευμένο με Όσκαρ “Raindrops Keep Falling on My Head”, που γράφτηκε για την ταινία «Οι δύο ληστές».

Οι δυο καλλιτέχνες βραβεύτηκαν με Grammy για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς για το “Promises, Promises” και η μουσική ήταν επίσης υποψήφια για βραβείο Τόνυ.

Ο Μπάκαρα παντρεύτηκε συνολκά τέσσερις φορές. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Πόλα Στιούαρτ και ο δεύτερος γάμος με την ηθοποιό Άντζι Ντίκινσον με την οποία απέκτησε μια κόρη, τη Νίκι Μπάκαρα, που αυτοκτόνησε το 2007, σε ηλικία 40 ετών.

Ο τρίτος γάμος του Μπάκαρα ήταν με τη στιχουργό Κάρολ Μπάγιερ Σάγκερ και κράτησε εννέα χρόνια. Ο Μπάκαρα και η Μπάγιερ Σάγκερ συνεργάστηκαν σε μια σειρά μουσικών κομματιών και υιοθέτησαν έναν γιο. Αυτός ο γάμος αναφέρεται στην ταινία «Το νόημα της ζωής» των Monty Python.

Ο Μπάκαρα παντρεύτηκε την τέταρτη σύζυγό του, Τζέιν Χάνσεν, το 1993 και απέκτησαν δύο παιδιά.

Η αυτοβιογραφία του, Anyone Who Had a Heart, εκδόθηκε το 2013.

Πηγή New York Times

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr