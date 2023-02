ΜοΜΑ: Γούνα, χιούμορ, σουρεαλισμός

Επάνω: Μέρετ Οπενχάιμ, Object 1936. Το έργο που την εδραίωσε στη διεθνή σκηνή, σε ηλικία μόλις 22 χρόνων. Αριστερά: Μέρετ Οπενχάιμ, Octavia 1969. Μια θηλυκή μορφή απεικονίζεται πάνω σε ένα πριόνι. Η Οπενχάιμ ήταν από τους πρώτους που δούλεψαν με found objects. [The Museum of Modern Art, New York. Purchase]