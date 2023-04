Η Αννα Φρανκ «κόπηκε» από σχολείο στις ΗΠΑ

«Θύμα» του συντηρητισμού που χαρακτηρίζει την πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ έπεσε μια εικονογραφημένη έκδοση του ημερολογίου της Αννας Φρανκ. Λίγες ημέρες μετά τον σάλο που ξέσπασε διεθνώς από τον χαρακτηρισμό του αγάλματος του Δαβίδ ως «πορνογραφικού» από γονείς μαθητών της περιοχής, η βιβλιοθήκη ενός σχολείου στην παραθαλάσσια πόλη Vero Beach απέσυρε από τα ράφια της το βιβλίο «Anne Frank’s Diary: The Graphic Adaptation».

Η απαγόρευση του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, έγινε έπειτα από αίτημα της γνωστής στις ΗΠΑ συντηρητικής οργάνωσης «Moms for Liberty», που εδώ και δύο χρόνια έχει στείλει τουλάχιστον 50 παρόμοια αιτήματα απόσυρσης βιβλίων που έχουν αναφορές σε μειονότητες και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όπως το «All Boys Aren’t Blue». Αυτό που φέρεται να «ενόχλησε» την οργάνωση στο εικονογραφημένο βιβλίο για την Αννα Φρανκ είναι μια υποψία σεξουαλικού περιεχομένου· σε μερικά καρέ, η ηρωίδα του βιβλίου περπατάει σε ένα πάρκο με μια φίλη της και της προτείνει να βγάλουν τις μπλούζες τους. Οι «Moms for Liberty» ισχυρίστηκαν ότι αυτά τα καρέ μειώνουν τη σημασία του Ολοκαυτώματος. Η ειρωνεία είναι ότι η μεταφορά του ημερολογίου σε graphic novel έγινε από τους Ντέιβιντ Πολόνσκι και Αρι Φόλμαν, οι γονείς του οποίου είναι επιβιώσαντες του Ολοκαυτώματος.