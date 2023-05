Ο «Κάπτεν Πικάρντ» βιογραφείται

Στις 3 Οκτωβρίου 2023 θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του ηθοποιού Πίτερ Στιούαρτ από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster με τίτλο «Making it So», μια φράση που έλεγε συχνά όταν έπαιζε τον κυβερνήτη τού «Εντερπράιζ» Ζαν-Λικ Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation». Ο Στιούαρτ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θέλησε να γράψει ο ίδιος τη βιογραφία του παρά να την αναθέσει σε έναν άλλο συγγραφέα (ghost writer), όπως συμβαίνει συνήθως. Η αφήγηση της ζωής και της καριέρας του ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού του για αρκετά χρόνια, όπως έχει πει ο ίδιος, αλλά οι υποχρεώσεις του δεν του επέτρεπαν να ασχοληθεί.

Μαντεύοντας τον ένοχο

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, το βιβλιοπωλείο Monogram και οι εκδόσεις Μεταίχμιο, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, διοργανώνουν διαδραστικό εργαστήρι δημιουργικής γραφής με τίτλο «Μαντεύω τον ένοχο», αύριο 3 Μαΐου στις 7 μ.μ. Ως σημείο αναφοράς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μια ανολοκλήρωτη αστυνομική ιστορία, την οποία θα παρουσιάσουν ως εισηγητές η συγγραφέας Χρύσα Σπυροπούλου, ο ομότιμος καθηγητής Εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης και η δικαστική ψυχολόγος Ερη Ιωαννίδου. Με τη δική τους συνδρομή, οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι θα κληθούν να γράψουν τη δική τους εκδοχή της ιστορίας, ενώ παράλληλα θα μάθουν τον τρόπο με τον οποίο τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν την έρευνα. Στις εγκαταστάσεις του Σουηδικού Ινστιτούτου (Μητσαίων 9).

Η «Θεραπαινίδα» σε κόμικς

Κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός η graphic novel εκδοχή του παγκόσμιου μπεστ σέλερ «Η ιστορία της θεραπαινίδας» της Μάργκαρετ Ατγουντ. Η καλλιτέχνις του κόμικς Ρενέ Νο διασκευάζει και ζωντανεύει μέσα από τα σχέδιά της τη συναρπαστική ιστορία, η οποία έχει ήδη εικονοποιηθεί από την πολυβραβευμένη τηλεοπτική σειρά τού Hulu: Σε ένα δυστοπικό μέλλον, περιβαλλοντικές καταστρoφές και φθίνοντα ποσοστά γεννήσεων έχουν οδηγήσει στον Δεύτερο Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι η ανάδυση της Δημοκρατίας της Γαλαάδ, ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος που επιβάλλει αυστηρούς κοινωνικούς ρόλους και υποδουλώνει τις λίγες γυναίκες που είναι ικανές για αναπαραγωγή. Η Τουφρέντ είναι μία από αυτές, η θεραπαινίδα που προορίζεται να γεννήσει παιδιά για λογαριασμό ενός από τους αξιωματούχους της Γαλαάδ.