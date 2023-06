Αγνωστος Μπασκιά στην Ελβετία Tο Fondation Beyeler αποκαλύπτει για πρώτη φορά οκτώ έργα μεγάλης κλίμακας που δημιούργησε ο ζωγράφος στη Μόντενα 1' 56" χρόνος ανάγνωσης

Ατιτλο (Γυναίκα με ρωμαϊκό στέρνο, Αφροδίτη). [© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York]